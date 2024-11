הכוכב הבא עונה 11 פרק 7 נתלי צפר

יש מצב למהפך ב"הכוכב הבא לאירוויזיון"? אחרי ששמעתי את נתלי צפר בשיר מקורי מצוין, עלה אצלי הרעיון להפוך את התחרות מתוכנית קאברים לתוכנית על טהרת השירים המקוריים. בסופו של דבר, השיר שנבחר לייצג באירוויזיון הוא שיר מקורי. זמר או זמרת שיביאו את כל החבילה ברמות ייצוגיות יתחרו בצורה הכי נכונה על הבכורה.

עד עכשיו השיטה היא – בוחרים מבצע ומבקשים מיוצרים להתאים לו שיר. בואו ננסה שנה אחת לאפשר ליוצרים-זמרים (גם לזמרים שמציגים שירים חדשים) לאתגר את עצמם בשירים מקוריים. זמר כמו אודי שניידר, שהזכיר לי בקול ובהגשה את ניק קייב בהחלט יכול להוות פוטנציאל לתחרות בשיר מקורי. זו יכולה להיות חשיבה מחוץ לקופסה שעשויה אף לעלות את רמת התחרות. לשמוע בפעם המי יודע כמה עוד גרסה ל – Hoplessly Devoted To You של אוליביה ניוטון ג'ון – משעמם מוות. אז הנה הצעה לשינוי משמעותי. עונה אחת כזו עשויה לשמש פיילוט מאתגר, מעניין ומסקרן.

דבי ג'יימס – Ain't Nobody – ההשוואה לצ'אקה קאן לא ממש עושה טוב לביצוע הזה, הגם שהזמרת מהוקצעת מאוד במונחי הגשה ובמה. (ציון: 7)

אודי שניידר – Bad Romance – גרסה מצוינת לליידי גאגא באוריינטציה של סינגר סונגרייטר , נגינה על פסנתר ומנעד נפלא, שהזכיר את ניק קייב. ההערה של שירי מימון שהוא צריך לשיר בעברית מוזרה עד אווילית. (ציון: 10)

רוי אלבז – "בפרק הבא" – עוד מסלסל רגש , אבל לא יותר ייחודי מהמבצע המקורי – בר צברי, ובטח לא מתאים לאירוויזיון. (ציון: 6)

יסמין שמעוני – Hoplessly Devoted To You – פוטנציאל גבוה כזמרת. היא צריכה להגיע לאודישנים של השנה הבאה בשלה יותר. (ציון: 7)

נתלי צפר – "הייתי לך" – שרה שיר מקורי על התמודדות עם חרדות. היא והשיר – קורלציה מושלמת. יש בה פשטות טבעית, כישרון מולד, הבעת אמת. לא ברור איך כל זה מתכוונן לאירוויזיון. (ציון: 9)

