הלהיטים של 1960

שנת 1960 הייתה שנה משמעותית במוזיקת הפופ. הרבה מהלהיטים של התקופה יצאו במתכונת של סינגלים על גבי תקליטי 45 סל”ד, שהיו נגישים וזולים יחסית. המוזיקהשיקםה שינויים חברתיים ותרבותיים שהתרחשו בשנות ה-60 המוקדמות, כולל נושאים של אהבה, ריקודים וחיים צעירים.

המגמות שבלטו בה: התחזקות הרוקנרול: אלביס פרסלי המשיך לשלוט במצעדים עם להיטים כמו “It’s Now or Never” ו-“?Are You Lonesome Tonight”.

“הטוויסט” פורץ למיינסטרים וחחשב אטרקציה. : צ’אבי צ’קר הפך ללהיט עולמי עם “The Twist”, שיצר ריקוד שהפך לפופולרי מאוד בקרב הצעירים.

: להקות ר-נ-ב כמו The Drifters עם “Save the Last Dance for Me” הוציאו להיטים עם סאונד ייחודי של דאו-וופ ו-R&B.

זו היתה שנה של מלכות הפופ: זמרות כמו ברנדה לי עם “I’m Sorry” וקוני פרנסיס עם “Everybody’s Somebody’s Fool” שלטו במצעדים והביאו גוון נשי למוזיקת הפופ.

“Georgia on My Mind” של ריי צ’ארלס: הפך ללהיט גדול וסימן את השילוב המוצלח של מוזיקת נשמה עם פופ.

זו היתה שנת הבכורה הבכורה של הקיירות המצליחות לעתיד – זו של רוי אורביסון עם “Only the Lonely” והאחים אברלי עם “Cathy’s Clown” שהחלו לתפוס מקום משמעותי במוזיקה הפופולרית.

השנה הזו הייתה חלק מהותי בתהליך המעבר של מוזיקת הפופ לרוקנרול ולז’אנרים נוספים שהמשיכו להתפתח לאורך שנות ה-60.

Elvis Presley – Its now or never (1960)

Chubby Checker – The Twist