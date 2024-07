הרעיון היה לחגוג את יום השנה ה-25 להיכל התהילה של הרוקנרול עם חבורה של כוכבי צמרת. המארגנים היו נחושים להעלות מופע שאפתני ולספר את סיפורו של הרוקנרול.

המופעים, שנערכו במשך שני לילות במדיסון סקוור גארדן בניו יורק, היו חלומו של חובבי רוק, כאשר כל האמנים העניקו סטים מרהיבים ובלתי נשכחים, ללא ספק בהשראת הנוכחות של כל כך הרבה מחבריהם והאירוע עצמו. ברוס ספרינגסטין וה-E Street Band, שסגרו את הלילה הראשון, הופיעו בשיאם למרכז האירוע, כשהם מגבים את בילי ג'ואל, ג'ון פוגרטי, טום מורלו ודארלין לאב. U2 החזירה את ספרינגסטין למחרת בלילה, אבל הרגע הגדול ביותר הגיע לקראת סיום הסט שלהם, ב – "Gimme Shelter", ומשום מקום הופיע על הבמה מיק ג'אגר לשמחתו ההמומה של הקהל.

הלילה הראשון התחיל עם קריצה למקורות הרוק: ג'רי לי לואיס הלם ב "Whole Lotta Shakin' Goin' On". אחר כך עלו קרוסבי, סטילס ונאש (שאליהם הצטרפו בוני רייט, ג'קסון בראון וג'יימס טיילור), סטיבי וונדר (עם האורחים סמוקי רובינסון, ג'ון לג'נד, בי.בי. קינג, סטינג וג'ף בק) וסיימון וגרפונקל הנפלאים. בערב הנעילה שרה אריתה פרנקלין עם אנני לנוקס ולני קרביץ; ג'ף בק עשה ג'אם עם באדי גאי, בילי גיבונס וסטינג; ומטאליקה תמכו בריי דייויס, אוזי אוסבורן ולו ריד.

המופעים הגדולים קונצרט 25 שנה להיכל התהילה של הרוקנרול U2 מארחים את פטי סמית' ב- Because Of The Night

Stevie Wonder and John Legend perform "The Way You Make Me Feel" at the 25th Anniversary Concert

Simon and Garfunkel Rock and Roll Hall of Fame 25th Anniversary shows

Metallica and Lou Reed Perform "Sweet Jane" – Rock and Roll Hall of Fame 25th Anniversary

Jeff Beck and Sting Rock and Roll Hall of Fame 25th Anniversary

"Crosby, Stills & Nash and James Taylor Perform "Love the One You're With

"Bruce Springsteen and Billy Joel perform "Born to Run

Aretha Franklin and Annie Lennox Rock and Roll Hall of Fame 25th Anniversary

"U2 performs "Beautiful Day

Roll Hall of Fame Facebok