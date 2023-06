"יודע שזה נשמע מצחיק/ אבל אני פשוט לא יכול לסבול את הכאב/ נערה, אני עוזב אותך מחר/ נראה לי/ שאת יודעת שעשיתי כל מה שיכולתי/ את מבינה, התחננתי, גנבתי, ושאלתי, כן, הו/ בגלל זה קל לי/ קל לי כמו יום ראשון בבוקר"

סולן הקומודורס ליונל ריצ'י כתב את השיר הזה, שהפך להיט במסגרת הלהקה וגם בדרכו כסולן. הסגנון מוגדר כ"פופ למבוגרים" (adult contemporary), חריג בלהקות שהוגדרו פאנק טהור. השיר הוביל ללהיטים רכים יותר של הלהקה כמו "Still" ו-"Three Times A Lady". כשריצ'י יצא לסולו ב-1981, הוא הפך לכוכב רוק רך עם שירים דומים.

בשיר ריצ'י שר על ויתור על מערכת יחסים מבאסת. הוא מרגיש משוחרר אחרי הפרידה ויש לו תחושת רוגע ש"קלה כמו יום ראשון בבוקר". השיר התפרש לא פעם דווקא כשיר אהבה מתוק.

סולו הגיטרה, שניגן על ידי מייסד הקומודורס תומס מקלארי, היה בעייתי משהו: "כשיש לך מילים בשיר שאומרות, 'למה לכל הרוחות שמישהו ישים לי שלשלאות? שילמתי את חובותיי כדי לעשות את זה', אתה צריך להתאים את העוצמה של המילים האלה בצליל שמבטא מוזיקלית את אותה תחושה. רצינו שסולו הגיטרה ייקח אותו לרמה אחרת של עוצמה. אז זו בעצם הייתה ההשראה מאחורי זה".

ריצ'י הסביר למגזין Spin את מילת השיר "קל כמו יום ראשון בבוקר": "'קל כמו יום ראשון בבוקר' חל על כל מי שגר בעיירה דרומית קטנה. עיירות דרום קטנות שובקות ב-23:30 בערב שבת.

לשיר יש קאבר מפתיע של להקת הרוק Faith No More, גרסת 1993 שלהם הייתה להיט גדול ביותר בבריטניה באותה שנה, שהגיעה למקום השלישי במצעד.

הקומודורס – Easy

Faith No More – Easy

Know it sounds funny/ But I just can't stand the pain

Girl, I'm leaving you tomorrow/ Seems to me, girl

You know I've done all I can

You see, I begged, stole, and I borrowed, yeah, ooh

That's why I'm easy/ I'm easy like Sunday morning

That's why I'm easy/ I'm easy like Sunday morning

?Why in the world would anybody put chains on me, yeah

I've paid my dues to make it/ Everybody wants me to be

What they want me to be

I'm not happy when I try to fake it, no, ooh

That's why I'm easy (yeah)/ I'm easy like Sunday morning, yeah

That's why I'm easy/ I'm easy like Sunday morning

I wanna be high, so high

I wanna be free to know the things I do are right

I wanna be free/ Just me, oh babe

Ooh

That's why I'm easy

I'm easy like Sunday morning, yeah

That's why I'm easy

I'm easy like Sunday morning, whoa

'Cause I'm easy, woo

Easy like Sunday morning, yeah

'Cause I'm easy

Easy like Sunday morning, whoa

Writer/s: Lionel Richie

