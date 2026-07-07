הרולינג סטונס Foreign Tongues

Foreign Tongues ממשיך את הרנסאנס היצירתי שהחל עם Hackney Diamonds מ-2023, שבאותה עת היה אלבום השירים המקוריים הראשון שלהם מזה 18 שנה. פעם נוספת, המפיק והמוזיקאי המזדמן אנדרו וואט מצליח ללכוד את השמחה של הלהקה המתחדשת בנגינה משותפת בחדר אחד – וכפי שתיאר זאת לאחרונה הגיטריסט קית' ריצ'רדס – בועט להם בישבן כשצריך. ייתכן שמותו של המתופף צ'ארלי וואט לפני חמש שנים חידד אצל צמד המייסדים את המודעות לכך שהלהקה שלהם אולי לא תחזיק מעמד עוד זמן רב, ולכן מוטב להם לפרוש בשיא ולהנות תוך כדי שהם עושים זאת."

"Rough and Twisted" הוא ללא ספק שיר פתיחה עוצמתי ורועש במיוחד, המאזכר את אהבתם המוקדמת לבלוז משיקגו ("כל מה ששתיתי היה מאדי ווטרס"). באופן דומה, כמעט 60 שנה לאחר שג'אגר טען שהוא "נולד בהוריקן של חילופי אש" (baaawwnn in a crossfire hurricane) בשיר "Jumping Jack Flash". הזמר נשען שוב על המיתולוגיה של הבלוז ("עמדתי שם כשהברק הכה") בשיר "In the Stars" – שיר שמכיר במזלו הטוב ומצד שני זועק נגד דעיכת האור: "האם את רוצה לרקוד עד שהגג יקרוס? / כן, והגיטרות צורחות והמקהלה עדיין שרה."

השיר "Jealous Lover" משנה את האווירה לקטע דיסקו חושני בסגנון של "Miss You" או "Emotional Rescue", אך האלבום "Foreign Tongues" אינו נוסטלגי או ממוחזר. זהו תקליט בעל צליל מודרני לחלוטין, פוליטי לעיתים, שבו הלהקה מתעמתת עם העולם שסביבם ועם הזמן שנותר להם בתוכו. עשורים לאחר ש-"Street Fighting Man" ו-"Gimme Shelter" תפסו את המהומה של סוף שנות ה-60, כמה שירים אומרים את האמת לשלטון, במיוחד בארצות הברית.

"ליידי ליברטי לא נראית טוב כשיש קרע בשמלתה," שר ג'אגר ב-"Ringing Hollow", בלדת הונקי-טונק נעלה. ב-"Covered in You", הוא מתעורר "חולה ועייף מכל האוטוקרטים האלה / אתם יודעים, נראה שהם מתרבים כמו נחיל של חולדות מלוכלכות עם הטילים שלהם במצעד", בעוד השיר הפאנקי יותר "Mr Charm" יוצא נגד "טייקון המטורף מר מאסק" ואלו שמטרתם היחידה היא לעשות כסף.

בגיל 82 (כן, כן זה הגיל) , ג'אגר נשמע נמרץ ונלהב יותר מכפי שנשמע מזה שנים. הוא נהנהלשיר שורות כמו אלו שבשיר הנפלא "Divine Intervention" – "ערכים דיסטופיים חמים מכדי להתמודד איתם" ו-"כשינסו לעצור אותך, אני אבוא להציל אותך" – ולאחר מכן מאבק את האבק מכישורי המפוחית שלו עבור ריצה קלילה ומרעננת דרך השיר "You Know I’m No Good" של איימי ויינהאוס.

בן דורם של הלהקה משנות ה-60, סטיב ווינווד, הוא בחירה מעוררת השראה על האורגן, וישנן הופעות אורח עמוסות כוכבים של פול מקרטני, רוברט סמית' מהקיור (The Cure), מתופף הרד הוט צ'ילי פפרז צ'אד סמית', ובאופן ביזארי, ברונו מארס על פעמון. בדומה ל-"Hackney Diamonds", ווטס מתופף מעבר לקבר, הפעם בשיר הרוק הפטאלי "Hit Me in the Head", שהוקלט ב-2021, ובהתאם לכך זהו שיר נוסף על יציאה מהחיים בקול תרועה.

הרעש השובב מתאזן על ידי רגעים עדינים להפליא. ג'אגר מכין קרקע לרוני ווד לסולו גיטרה קורע לב ב-"Back in Your Life". ריצ'רדס מאפשר הצצה אל מעבר לדמות הפראית שלו עם שירה פגיעה ומרגשת באמת ב-"Some of Us" ("כורעים על ברכינו").

"Foreign Tongues" אולי לא משתווה לרצף האלבומים שהחל עם "Beggars Banquet" מ-1968, או להצלחה המאוחרת "Some Girls", אך אפילו מפתיע שבגילם הם ממשיכים ליצור ברמה גבוהה – ובשילוב עם "Hackney Diamonds", מדובר ללא ספק בחומר הטוב ביותר שלהם מזה עשורים.

הרולינג סטונס Foreign Tongues השיר In The Stars

The Rolling Stones – Jealous Lover

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