השחקן אנתוני הופקינס הכריז על אלבומו הראשון כמוסיקאי יוצר לאחר שחתם בחברת התקליטים Decca Classics. האלבום, 'Life Is A Dream', יצא ב-21 באוגוסט וכולל מוזיקה תזמורתית שהולחנה על ידי זוכה האוסקר פעמיים במהלך שישה עשורים. סינגל הבכורה, 'Bracken Road' נכתב בהשראת זיכרונות ילדותו במרגאם שבדרום ויילס בשנות ה-40. הופקינס כתב את היצירה ב-1963 בזמן שעבד כשחקן בתיאטרון הליברפול פלייהאוס. המוזיקה שלו מבוצעת על ידי המנצח גוסטבו דודאמל והתזמורת הפילהרמונית.

"מוזיקה הייתה התשוקה הראשונה שלי, המשאלה הראשונה שלי. הלחנתי מוזיקה כל חיי", אמר השחקן בהצהרה. "חלק מהיצירות האלו חיות איתי עשורים ואני עדיין מוצא את עצמי חוזר אליהן. כל חיי הם חלום. החתימה ב-Decca היא כבוד של פעם בחיים". הוא הוסיף: "זו הייתה זכות אמיתית לשתף פעולה עם התזמורת הפילהרמונית המכובדת ועם הסולנים הווירטואוזים, הצ'לן גרגוריו נייטו והפסנתרן הקלאסי סרחיו טיימפו. תודתי העמוקה והערכתי נתונות למאסטרו גוסטבו דודאמל, שהאמנות שלו היא חלק בלתי נפרד מהמסע המוזיקלי הזה".

"בדיוק החינני של שרביטו, הוא הפך כל תו למשמעות עמוקה ובלתי נשכחת, ויצר נוף ציורי שמזמין את המאזין להרגיש ולדמיין משהו אישי באופן ייחודי".

בסוף השנה שעברה, הופקינס נפתח בנוגע לניכור בן 20 השנים מבתו אביגיל. בטענה ש"עשיתי מה שיכולתי", הוא אמר: "אתה חייב להכיר בדבר אחד: שאנחנו לא מושלמים. אנחנו לא קדושים. כולנו חוטאים וקדושים או מה שאנחנו לא. אנחנו עושים את הטוב ביותר שאנחנו יכולים. החיים כואבים". מוקדם יותר באותה שנה, ביתו של הופקינס נהרס בשריפות בלוס אנג'לס שהתפשטו בעיר בינואר. השחקן אישר שהוא ומשפחתו בטוחים וציין: "הדבר היחיד שאנחנו לוקחים איתנו הוא האהבה שאנחנו חולקים"

השחקן אנתוני הופקינס חתם על חוזה הקלטות והוציא את סינגל הבכורה שלו Anthony Hopkins 1947: Suite for Solo Piano & Orchestra: II. Bracken Road