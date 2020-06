שבעים מי יודע? מי יודע? כלומר איך אפשר לאפיין עשור כל-כך עשיר במוסיקה, למצוא מקשר בין טום פטי, לד זפלין, פליטווד מאק, קווין, ג'טרו טול, איי.סי/די.סי, סקס פיסטולס, אבבא, טוקינג הדס, בלונדי.

תגידו סגנון: פרוגרסיב רוק. הרד רוק. גלאם רוק.פאנק. סול. דיסקו. ג'אז רוק פיוז'ן. רגאיי.לאטין.

סוונטיז שנפתחים על רקע התפרקותה של הלהקה החשובה ביותר בשישים ובבכל הזמנים – הביטלס. סוונטיז של פריצות דרך במוסיקה. המוסיקה הניסיונית הגרמנית ה- Kraut music ששורשיה במוסיקה הקלאסית האקספרמינטלית – והשפעותיה על הפרוגרסיב, הארט והפאנק רוק.

ההרכבים הבולטים בפרוגרסיב רוק – ג'נסיס, ג'טרו טול, פינק פלויד, קינג קרימסון, ג'נטל ג'איינט, אמרסון, לייק ופלמר. ההרד רוק מזוהה עם בלאק סאבאת', לד זפלין , דיפ פרפל.

שנות השבעים שהיו קרקע פורייה לעלייתם שלמגה סטארים כ דיוויד בואי, ברוס ספרינגסטין. לו ריד.

סוונטיז של סופט רוק להקות כקנזס, סטיקס, בוסטון. אלקטריק לייט אורקסטרה. להקות דיסקו סוחפות כבוני אם. של מוסיקה נשמה שחורה מלודית – הג'קסון פייב ו"אדמה, רוח ואש".

סוונטיז של סגנון קרוסאובר הנוצר בחיבור בין ג'אז לרוק ה-Jazz-rock Fusion – מיילס דיוויס, מאהווישנו אורקסטרה, צ'יק קוריאה וה- Return Forever, סופט מאשין, ג'ו זאווינול וה-Weather Report. מצמיחת לייבל הג'אז הגרמני ECM, המשמש אכסניה לג'אז החדש של Terje Rypdal , Jan Garbarek .

קנזס – Dust in The wind, "אבק ברוח" 1977.

את השיר העצוב כתב קרי ליבגרן, הגיטריסט של קנזס אחרי שקרא שורה משיר For All We Are Is Dust In The Wind. השיר השקט והאקוסטי לא היה טיפוסי ללהקת קנזס וליבגרן אפילו סירב להכניסו לאלבום של הלהקה בגלל האופי השונה שלו. זה היה הלהיט השני הגדול של קנזס אחרי Carry On My Wayward Son.

לו ריד – להלך על הצד הפראי Walk On The Wild Side 1972.

השיר נכתב על טרנסווסטיט שהגיע לניו-יורק והפך לזונה. Take a walk on the wild side הוא משפט שאומרים ללקוחות פוטנציאליים. כל משפט מציג דמות אחרת – הולי, קנדי, ג'ו הקטן, שוגר פלאם פרי, ג'קי – דמויות מה- Factoryשל אנדי וורהול, אמן ציור הפופ האמריקני. מיוחד" הבס-ליין של השיר.

מוט דה הופל Mott The Hoople – All The Young Dudes, כל הגנדרנים הצעירים. 1972.

השיר נכתב והופק ע"י דיוויד בואי עבור להקת הקאלט האנגלית (בזמנה) שבואי נמנה על מעריציה. הבעיה עם הלהקה הייתה שהלהקה עמדה בפני פירוק בגלל כישלון מסחרי (מיעוט במכירת תקליטים) בואי הציע את עזרתו בהפקת אלבום ללהקה ואף הציע שיר תחילה את Suffragette City. כשהתברר לו שהם אינם להוטים אחרי השיר, הוא מסר להם את All The Young Dudes, שבפך למגה להיט של כל הזמנים.

פאטי סמיתס Patti Smith בגלל הלילה – Because Of The night 1978.

להיטה היחיד של זמרת הרוק פאטי סמיתס. את השיר כתב ברוס ספרינגסטין. הוא מסר אותו לסמיתס ב-1976, מפני שחש כי יתאים לקולה ולסגנונה. הסיבה שספרינגסטין עצמו לא ביצע את השיר – הוא היה באום שנים במאבק משפטי עם מנהלו שמנע ממנו להקליט כמעט 3 שנים. סמיתס היססה לקבל שיר שאינו שלה, אבל השתכנעה אחרי ששמעה את הדמו של ספרינגסטין. אחרי שהשיר הפך להיט היא כינתה אותו "שיט מסחרי"…

טוטו – הישארי על הקו Toto Hold On The Line 1978

"טוטו" הייתה למעשה חבורת נגני אולפן מוכשרים שליוו בין השאר את אריתה פרנקלין, ברברה סטרייסנד, ג'קסןן בראון. השיר העוסק במסתורי האהבה נכתב ע"י הקלידן דיוויד פייץ' (Davis Paich) הוכיח כי כדי ליצור להיטי פופ רוק מוצלחים לא צריכים יותר מאשר 6 נגנים בעלי כישרון מלודי. ל"טוטו" היו 9 להיטי טופ טן במהלך השמונים.

סנטנה – בלאק מג'יק וומן Santana Black Magic Woman 1970

אולי הלהיט הגדול ביותר של סנטנה, אבל רק מעטים שמים לב לכך שמדובר בשיר המבוסס על שיר בלוז של פיטר גרין שבוצע ב-1968 ע"י להקת פליטווד מאק שהגיע למקום ה-37 בבריטניה באותה שנה, שבגרסתו הראשונה נקרא – I Loved Another Woman. בסנטנה ביצע אותו הזמר גרג רולי, בסגנון הרוק הלטיני המוכר כשקרלוס סנטנה מנגן בגיטרת Gibson Les Paul.

דיסק 1

1. Elvis Presley – Always On My Mind

2. Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water

3. Elton John – Goodbye Yellow Brick Road

4. Lou Reed – Perfect Day

5. Cat Stevens – Wild World

6. Van Morrison – Moondance

7. Bill Withers – Ain't No Sunshine

8. 10cc – I'm In Love

9. The Steve Miller Band – Winter Time

10. White Plains – When You Are A King

11. Nina Simone – Mr. Bojangles

12. Nilsson – Without You

13. Eric Carmen – Without You

14. Elvis Presley – My Boy

15. Willie Nelson – Blue Skies

16. John Denver – Take Me Home, Country Roads

17. Dan Fogelbeg – Longer

18. Dolly Parton – Jolene

19. Simmon & Garfunkel – The Boxer

20. Albert Hammond – It Never Rains In Southern California

קט סטיבנס – Wild World

דיסק 2

1. Kansas – Dust In the Win

2. Styx – Boat On The River

3. Jeff Wayne – Forever Autumn

4. The Steve Miller Band – Serenade From The Stars

5. Lou Reed – Walk On The Wild Side

6. Mott The Hoople – All the Young Dudes

7. Patti Smith Group – Because The Night

8. Blue Oyster Cult – Don't Fear The Reaper

9. Boston – More Than A Feeling

10. Toto – Hold The Line

11. Electric Light Orchestra – Don't Bring Me Down

12. Cheap Trick – I Want You To Want Me

13. The Charlie Daniels Band – The Devil Went Down To Georgia

14. Christie – Yellow River

15. Terry Jacks – Season In The Sun

16. Mashmakhan – As The Years Go By

17. Galt Macdermot / Tom Pierson – Aquarius

18. Santana – Samba Pa Ti

19. Chicken Shack – I'd Rather Go Blind

20. The Guess Who – American Women

21. Raiders – Idian Reservation

Christie – Yellow River

דיסק 3

1. Santana – Black Magic Woman

2. Billy Paul – Me And Mrs. Jones

3. Earth, Wind & Fire – Fantasy

4. Galt Macdermot / Tom Pierson – The Flesh Failures

5. Biney M. – Sunny

6. Michael Jackson – Don't Stop Till You Get Enough

7. Bill Withers – Lovely Day

8. Nina Simone – Here Comes The Sun

9. Harold Melvin& The Blue Notes – If You Don't Know Me By Now

10. Johnny Nash – I Can See Clearly Now

11. The Jacksons – Blame It On The Boogie

12. Electric Light Orchestra – Last Train To London

13. The O'Jays – Love Train

14. LaBelle – Lady Marmalade

15. The Pointer Sisters – Fire Smokie

16. Smokie – Living Next Door To Alice

17. Bay City Rollers – I Only Want To Be With You

18. The Hues Corporation – Rock The Boat

19. Wild Cherry – Play That Funky Music

20. Boney M. – Ma Bake

The O'Jays – Love Train

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: