טייט מקריי So Close to What

מוזיקת ​​פופ הפכה רוויה בבלדות רכות ומרגשות (השירים של בילי אייליש וגרייסי אברמס ). טייט מקריי מציעה כיוון אחר – אם אתה רוצה מנגינות עמוסות בפזמונים קליטים ומילים שגורמים לך להרגיש עוצמתית וסקסית, אל תחפש רחוק יותר. זה ממש נמצא כאן אצלי.

"So Close To What הוא אלבום האולפן השלישי של טייט מקריי (*). האלבום מוצג כחלק ממסע ההתבגרות שלה. המוסיקה – פופ קליט שכבר נצרך על ידי מחנה גדול של מעריצים ברחבי העולם. יש לה אלטר אגו על הבמה (טטיאנה) וכינוי חצוף לקהל המעריצים שלה ("Tater Tots"). . באלבומה השלישי, So Close to What, כוכבת הפופ מעלה הילוך סקס ומפזרת את הבלדות בין השירים הקצביים. הלהיטים הפוטנציאליים עדיין לא יכולים לפצות על חוסר המקוריות שלה. מצעדי הסטרימינג מראים כי הקהל הגדול לא אץ רץ לביקורות. היא בדרך למקום הראשון במצעד האלבומים בבריטניה.

אלבומה השני של מקריי, THINK LATER, החליף פופ-פופ לחדרי השינה בשירים מכווני מועדונים – פרצוף מכוון שמטרתו למקם את הרקדנית והזמרת בתור בריטני ספירס הבאה (ראה את הקליפים המיוזעים שלה וההתייחסויות לשטיח האדום שלה). מול האלבום ההוא עמוס ברגשות גיל העשרה של אלבום הבכורה שלה, החדש So Close to What נשמע את התקליט הבוגר ביותר שלה עד כה. אפילו הרהורי החזרה לאקסים רעילים, לרוב, מרגישים יותר אמינים מהקריאות הנאיביות של העבר. השיר "דלת מסתובבת" ( “Revolving door”) מוצא את מקריי חוזרת למאהב לשעבר פעם אחר פעם. "אני מודה, אני לא כל כך רב-תכליתית", היא שרה, בידיעה שלמרות שהפצע החלים לבסוף, היא תיפגע ברצון שוב. "אומרת שאני בטוב, אבל יכול להיות שאני בהכחשה."

המוסיקה באלבום הופכת מעט מייגעת כמוסיקת פופ מכוונת רחבות הממחזרת את עצמה. בשירים “No I’m not in love” ו“2 hands”, ובכל שיר הברק שלו פוחת. ב“Purple lace bra,” ("חזיית תחרה סגולה"), מקריי מביעה את התסכולים שלה מול התקשורת והגברים על כך שמעריכים על סקסיותה.

צ'רלי XCX נמצאת ברקע, אין שום נזק בלקיחת השראה מאחרים. אבל כאן, זה נשמע כאילו מקריי וצוות הכותבים שלה קפצו על עגלת הפופ שמאלה מהמרכז מבלי לבנות משהו חדש ומקורי – כך שרוב שירי האלבום נשמעים כממוחזרים.

