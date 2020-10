טרייסי צ'פמן – Baby Can I Hold You

"כל מה שאתה יכול להגיד זה סליחה. שנים עברו, ועדיין מילים לא באות בקלות", שרה טרייסי צ'פמן, מילים ומנגינה פשוטות שמכילים את עומק הצער.

הסינגל השלישי של טרייסי צ'פמן, זמרת הפולק האמריקנית, אחד השירים האהובים שלה, אם כי לא הצליח לטפס למקומות הגבוהים בבילבורד (רק 48) כמו שירים אחרים שלה.

למרות זאת, זהו אחד השירים הכי מושמעים שלה בתחנות הרדיו בעולם, והשיר הכי "מכוסה" שלה ע"י זמרים כניל דאיימונד, רונן קיטינג, בויזון ו… שרית חדד בהקלטה מיוחדת במסגרת "המופע של רד ודביר" צ'פמן הקליטה את השיר בדואט עם זמר האופרה לוצ'יאנו פברוטי לאלבום "פברוטי וחברים למען קמבודיה וטיבט".

*** טרייסי צ'פמן ילידת קליבלנד אוהיו 1964, זמרת יוצרת בסגנון פולק וק סינגר סונגרייטר, משיריה הבולטים – "Fast Car" ו – "Talkin' 'Bout A Revolution" ובהמשך – "Give Me One Reason" שזכה בגראמי ב-1997. אלבום ראשום – 1988 שנקרא Tracy Chapman. בשנת 2000 הוציאה את "Telling Stories", אשר הציג יותר סגנון רוק מאשר פולק. בשנת 2005 יצא לאור האלבום " Where You Live". האלבום האחרון שהוציאה טרייסי צ'פמן נקרא " Our Bright Future" ויצא לאור בנובמבר 2008.

Baby Can I Hold You – המילים

Sorry/ Is all that you can't say/ Years gone by and still

Words don't come easily/ Like sorry like sorry

Forgive me/ Is all that you can't say/ Years gone by and still

Words don't come easily/ Like forgive me forgive me

But you can say baby/ Baby can I hold you tonight

Maybe if I told you the right words/ At the right time you'd be mine

I love you/ Is all that you can't say/ Years gone by and still

Words don't come easily/ Like I love you I love you

שרית חדד ורד בנד בביצוע Baby can I hold you של טרייסי צ'פמן