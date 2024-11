הקצב והמנגינה מובילים את ים גרוניך לפופ קברטי ליגת על. זהו אחד משירי הפופ הטובים באנגלית ששמעתי מזמרת ישראלית. בישולי מטבח מובילים לבישול מוסיקלי ליגת על שפוזל לברודוויי. גרוניך שרה על חשיבה מחוץ לקופסה ופריצת גבולות החשיבה. אלו שני כישורים שמאפשרים לנו ליצור, לחדש ולפתור בעיות בדרכים שאולי לא חשבנו עליהן קודם.

"גבולות עוצרים אותי/ מלהגיע גבוה יותר/ גבולות מדכאים אותי וכובלים אותי./ זה משהו בי/ אני כל מה שלא תצפה ממני להיות/ וזה מה שעושה אותי/ ההופעה הכי טובה בעיר".

אכן הופעה יוצאת מהכלל של גרוניך. שיר אר-אנ-בי עשוי לתלפיות. יש בו דינמיקה ועוצמה, שירה מהוקצעת ועיבוד סווינגי משדרג מוקפד מאוד. גרוניך מגישה את השיר בשירה מדויקת ובצליל מלוטש.תוך כדי הקפדה על איכות סאונד גבוהה.

הפקה מוזיקלית מושקעת ופרטים קטנים הם שעושים את ההבדל בין שיר נחמד לבין להיט אוניברסאלי שמקרין אסתטיות גבוהה וגם אווירה “זוהרת” התואמת את הרמות הגבוהות של עולם הבידור האמריקאי.

ים גרוניך Spice

[Verse 1]

if you can't take the spice

stay *away from my kitchen

The most exotic ingredients

The sharpest knife on the table

But if you are ready to try something else

And you're open minded

Welcome aboard

to the trip of your life

[Chorus]

Boundaries stop me

From reaching *higher

Limits suppress me

And tie me down.

It’s something in me

I'm everything you won’t expect me to be.

I’m like a *fire.

Boundaries stop me

From reaching higher

Limits suppress me

And tie me down.

It’s something in me,

‎I'm everything you won’t expect me to be

And that’s what makes me

the best show in town

[Verse 2]

Just an *ordinary dish

It’s nice but it’s boring

I need a zest to spice up my soul

i have to please my desire

If you wanna get inside my garden

Well, you better try

And *taste it all

Or don’t try *nothing at all

[Chorus]

Boundaries stop me

From reaching *higher.

Limits suppress me

And tie me down.

It’s something in me,

I'm everything you won’t expect me to be.

I’m like a *fire.

Boundaries stop me

From reaching higher

Limits suppress me

And tie me down.

It’s something in me,

‎I'm everything you won’t expect me to be.

And that’s what makes me

the best show in town

[bridge]

spice it up….

spice it up….

spice it up ….

spice it up….

ים גרוניך פייסבוק