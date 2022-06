ליאם גלאגר C'mon You Know

עוד לפני שאואזיס התפרקה ב-2009, היה קל להצביע על ההבדלים המוזיקליים בין שני האחים גלאגר. מאז ששיתף פעולה עם Chemical Brothers ב-Dig Your Own Hole ותרם את הרצועה "Teotihuacan" לפסקול הסרט X-Files מ-1998, ניכר שהאח הגדול נואל התעניין בצד האלקטרוני והפסיכדלי יותר של הבריטפופ, האח הצעיר ליאם, שהתחיל לתרום שירים לאואזיס בשנת 2000, היה נוח יותר עם הגישה היותר בסיסית ומיינסטרימית. ליאם הוא הוא סולן לשעבר של הלהקות "Beady Eye" ושל הלהקה המצליחה אואזיס. אלבום הסולו של גלאגר, "As You Were", יצא ב־6 באוקטובר 2017 והיה להצלחה מסחררת. האלבום דורג בראש מצעד האלבומים בבריטניה וקיבל את מעמד אלבום הפלטינה. אלבומו השני Why Me Why Not. שניהם לא בישרו על צעדים אומנותיים מרחיקי לכת מול החומרים המוכרים מאואזיס.

האם ב – C'mon You Know, אלבום אולפן הסולו השלישי, גלאגר הפך בסופו של דבר דף כדי ליצור משהו נועז ושונה?

התשובה: במידה מסוימת בלבד. C'mon You Know מוצא את ליאם גלאגר במעין 'חזרה בתשובה' (- 'אני מודה שכעסתי יותר מדי זמן' – הוא שר ב – More Power בליווי מקהלת ילדים. הבאת דייב גרוהל של Foo Fighters כדי לכתוב ולנגן בתופים בסינגל "Everything's Electric" נתנה לזמר ולצוות שלו דחיפה אפקטיבית בתחום הקצבי.

"נמאס לי להתנהג כאילו אני קשוח", מתוודה גלאגר בשיר שנתן שם לאלבום – C'mon You Know. השיר מתחיל בקטע קצר של סינתיסייזר, ואז, בסופו של דבר משתמש במקהלת גוספל כדי לחזק את הפזמון "אני חושב שזה חוזר הביתה".

ב"Diamond in the Dark", הסינגל הרביעי שתוכנן ל-C'mon You Know, שר גלאגר את כאב אהבתו בעיבוד רוק פשוט ואפקטיבי: יש אש בשמים / בייבי יש שחר אדום בעיני / וכל המשמעויות התעוותו כל כך מאז שהלכת."

“I’m Free” הוא רוק – רגאיי לא אופייני לגלאגר, מכוון לעידן הנוכחי של פייק ניוז "כמה זמן אתה הולך למכור אשליה / כמה זמן אתה הולך למכור בלבול / אתה הולך לשלם לאיש הפיפר / אתה השבוי היחיד שנלקח במלחמות המידע."

C'mon You Know של ליאם גלאגר עדיין נשמע ליאם גלאגר, אפילו בבלדות כמו "More Power" ו-"Too Good For Giving Up", זה אינו אומר שהאלבום רע, ומי שיטענו שהוא אלבום הסולו הטוב ביותר שלו עד כה – אין מקום להתעמת איתו, ועם זאת אל תצפו שהאלבום הזה יקח אתכם למקום חדש מהסוג הקסום. מכל מקום האלבום זוכה בימים אלה לעדנה של ממש – מקום 1 במצעד האלבומים בבריטניה.



Liam Gallagher – Everything's Electric

Liam Gallagher – Better Days