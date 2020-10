"911" הוא הרצועה השמינית באלבומה השישי של ליידי גאגא, Chromatica. '911'. השיר שנוצר בהשראת דאפט פאנק, עוסק בתרופות אנטי-פסיכוטיות. גאגא מודה "האויב הגדול שלי הוא אני".

"אופנות רגשיות" emotional faders – מתייחסות לתרופות האנטי-פסיכוטיות שלה שגורמות לה להרגיש פחות כאב אך גם פחות שמחה. vקולות שגאגה מציינת מתייחסים ככל הנראה ל"חבלן הפנימי "שלה – שנאה עצמית הקשורה אולי לחוסר ביטחון עמוק יותר או לציבור ביקורתי . קיפאון Stasis אומר חוסר שינויים רבים לאורך זמן. גאגא מתייחסת לאנשים הסובלים ממחלות נפשיות וגופניות, שאין להם שליטה על מחלותם מכיוון שהיא שזורה בגנים שלנו.

השיר עשוי להתייחס להפרעות דו קוטביות. הפרעה דו קוטבית היא הפרעה נפשית הגורמת לשינויים יוצאי דופן במצב הרוח, האנרגיה, רמות הפעילות, הריכוז והיכולת לבצע משימות יום-יומיות. מצבי רוח אלה נעים בין פרקים מטורפים לתקופות מאוד "למטה", עצובות, אדישות או חסרות סיכוי (המכונות פרקי דיכאון).

במילות השיר "911" מפורט ומתואר הקשר של גאגא לתרופה האנטי-פסיכוטית שלה, אולנזפין. על כן הסבירה גאגא: "מדובר בתרופה שאני לוקחת, מאחר שאני לא תמיד יכולה לשלוט בדברים שהמוח שלי עושה. אני יודעת את זה, ואני צריכה לקחת תרופות כדי להפסיק את התהליך שמתרחש".

כשגאגא הקליטה את השיר, היא התעקשה שהאולפן יהיה שחור ושהיא תלבש פאה כדי להרגיש כמו מישהו אחר.

ליידי גאגא – 911

Turning up emotional faders

Keep repeating self-hating phrases

I have heard enough of these voices

Almost like I have no choice

This is biological stasis

My mood's shifting to manic places

Wish I loved, and kept the good friendships

Watch life, here I go again

I can't see me cry

Can't see me cry, ever again (ooh)

I can't see me cry

Can't see me cry this is the end (ooh)

My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Pop a 911

My biggest enemy is me

Ever since day one

Pop a 911

Then pop another one