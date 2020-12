לנה דל ריי שרה Let Me Love You Like A Woman

ללנה דל ריי היתה שנה יצירתית פוריה, למרות המגיפה. היא הוציאה Violet Bent Backwards over the Grass בצורת ספוקן וורד וספר בכורה, שהכיל אוסף שירה הכולל 14 שירים ומספר קטעים קצרים. היא הקליטה את אלבום האולפן השישי שלה Chemtrails over the Country Club שיציאתו נדחתה ל – 2021, ככל הנראה בגלל המגיפה. היא גם חשפה אוסף של "סטנדרטים וקלאסיקות אמריקאיים", שאמור לצאת בקרוב.

השבוע בתוכנית The Tonight Show, דל ריי נתנה טעימה כדי לתת לנו טעימה מההופעה מוקלטת של "תן לי לאהוב אותך כמו אישה", ( “Let Me Love You Like A Woman”) שהועלתה מ- Chemtrails Over the Country Club, אלבום האולפן השמיני, שכאמור יצא ב-201.

לבוש מעיל עור שחור, לאנה, המיקרופון הווינטאג'י שלה ותזמורת הליווי שלה יצרו אווירה חורפית נעימה.

