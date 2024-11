שנחגוג יחד עם מאיר מאליק את חיסולו של סינוואר, מנהיג חמאס? הבכורה נערכה בצדק בפני חיילי גדוד ביסל"ח (יחידת 450) , האחראית למבצע. מאליק, אמן בינלאומי מייסד פרויקט אחדות ישראל ומוביל יוזמות למען חיילי צה"ל, הלך על מקצב רגאיי כדי לרקוד את ריקוד ההתנקשות וניצחון האריה על "מלאך המוות".

הטקסט – לא יעשה גלים מבחינה אומנותית. מצד שני לא יבדקו לו בציציות המילים, כי מאליק הכניס בו רוח שמרימה אותו מעלה. ההפקה והעיבוד (צליל החצוצרה) משדרגים בצורה משמעותית את השיר. שווה לבדוק הכנסתו למצעדי הרגאיי בעולם – גם כשיר מקפיץ, גם כאמצעי להדהוד המסר של המלחמה בארגון הטרור הנפשע.

נלחמנו בהם בפיר המנהרה

יש אומרים שקיבלנו אותם ממש מהר

תלוי איך אתה מסתכל בזמן

כן אנחנו אומרים עם ישראל חי

סינוואר מת

מאיר מאליק Sinwar Dead

We fought them in the tunnel shaft

Some say we got them really fast

Depends the way you look at time

Yea we say Am Yisrael Chai

Sinwar Dead

They tell us not to celebrate

The end of a human’s fate

At times the rule does not apply

Our cousin was an evil guy

Sinwar met מת

Malach Hamavet

Sinwar Dead

The lion has come for you

The mighty white and blue

Haven’t you learned it too

Don’t mess with the Jew

Sinwar Dead

מאיר מאליק פייסבוק