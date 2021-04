מארק קנופלר שר לבריאן ג'ונסון Matchstick Man

הפרק האחרון בסדרת הטלוויזיה של הזמר בריאן ג'ונסון A Life on the Road, מציג את מארק קנופלר, סולנה לשעבר של להקת דייר סטרייטס משוחח עם סולן AC / DC, בזמן שהם מבקרים בנורת'מברלנד, בריטניה, בסמוך למקום בו גדלו שניהם.

קנופלר משוחח על המסע שלו לכוכבות הרוק ועל תקופת הזוהר שלו עם דייר סטרייטס, ומשתף את הסיפור שמאחורי הלהיט "Money for Nothing".

ג'ונסון מציין בהקשר לשיר הזה, שהוא הציג ריף גיטרה "שהיה כל כך מהפנט" כולל שירתו של סטינג "I want my MTV."

קנופלר סיפר לג'ונסון כי דייר סטרייטס הקליטה את השיר באי מונטסראט שבקריביים, ומכיוון שחלק ממנגינת השיר התבסס על הסרט "אל תעמוד כל כך קרוב אליי" של להקת פוליס, הוא אמר לחבריו ללהקה כי היה רוצה, שסטינג ישיר בשיר הזה. להפתעתו, אחד הנגנים גילה ​​לו כי סטינג נמצא שם, בחופשה במונסרט.

"הוא הגיע היישר לאולפן, והוא שר נהדר," מציין מארק.

קנופלר סיפר גם על האופן שבו הוא כתב את "כסף על כלום". זה קרה כששהה, בחנות מוצרי חשמל בניו יורק ושמע את איש מכירות מדבר על כמה הקלות הבלתי נסבלת שבה כוכבי רוק כוכבי רוק הופכים עשירים

"למעשה התחלתי לרגל אחריו, בין כמה מיקרוגלים," נזכר מארק. "כל השורות האלה, כמו, 'זה לא עובד, ככה אתה עושה את זה', 'החבר'ה לא מטומטמים' 'אולי תקבל שלפוחית ​​על האצבע הקטנה שלך,' הם דברים ששמע בחנות – ".וחשבתי, 'כמה מבריק!' " מיד ביקש ממישהו עט ונייר, והתחיל לכתוב את השיר ממש שם.

