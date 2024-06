מהו סינגר סונגרייטר?

התנאי שצריך להתקיים באוסף של שירי סינגר-סונגרייטר הוא שהזמר/זמרת הוא/היא גם יוצר השיר במשמעות הכוללת של מילים-לחן-ביצוע. קחו את אלטון ג'ון של I Need You To Turn To הנמצא באוסף הזה. אלטון הלחין וביצע, אבל את המילים כתב כותב המילים הותיק שלו ברני טופין. לכן, השיר אינו יכול להיכלל ברשימת השירים של הסינגר-סונגרייטרז. נינה סימון הלחינה את To Be Young, Gifted And Black, אבל את מילות השיר כתב אירווין וולדון. בשיר Hunter בביצוע דידו, היא אינה היחידה במשולש המילים-לחן-ביצוע.

אם להיות יותר מדויק: המושג Singer Songwriter מקורו במוסיקת הפולק ((Folk האמריקנית שניצניה הבולטים היו וודי גאטרי (Woody Guthrie) לדבלי (Leadbelly) פיט סיגר (Pete Seeger) ולהקת "האורגים" (The Weavers) הסינגר-סונגרייטר של השנים האלו (חמישים-שישים) התחבר יותר למסורת (בלוז, קאונטרי) והשתמש במוסיקה למסרים חברתיים ופוליטיים הנוגעים למעמד הפועלים. בסוף שנות השבעים, הגל הראשון של סינגר-סונגרייטרז, סווג בארה"ב ובבריטניה כ"סופט רוק", משהו בין פולק לרוק.

ההכרה המשמעותית בסינגר-סונגרייטר הייתה בין תחילת השישים לתחילת השבעים, בגל של זמרים-יוצרים שהושפעו מזמרי הפולק הנ"ל וביניהם – בוב דילן, פול סיימון, ניל יאנג, ג'ון דנוור, ג'קסון בראון, דייב מייסון, ג'ים קרוצ'ה, ג'וני מיצ'ל, דיוויד קרוסבי, ליאונרד כהן, דונובן, רוברט וייאט, רנדי ניומן, גורדון לייטפוט, ניק דרייק, קארלי סיימון, קט סטיבנס, הארי צ'אפין, ג'יימס טיילור, משוררים, יוצרים, סטורי טלרס שכתבו ויצרו מתוך עולמם האישי, האינטרוספקטיבי, הוידויי.

מהשמונים ואילך, הגיע גל נוסף של זמרים-יוצרים בנוסח הסופט-רוק, שהמשיכו את נוסח היצירה האינטימית-אישית, כמובן בהפקות אולפן יותר מתקדמות – סוזן וגה, טרייסי צ'פמן, אלאניס מוריסט, מישל שוקד, שון גולווין, שריל קרו, נאטלי מרשנט, אדי בריקל. הסגנון הזה של "הרוק הרך" מאפיין גם את שרה מקלחלן, נורה ג'ונס, טורי איימוס, פיונה אפל, בת' אורטון, דיוויד גריי, ראיין אדאמס, איימי מאן.

האוסף המגוון הזה מנסה להיות נאמן ל"תנאי הקבלה", אבל באוספים כמו באוספים, המאזינים אינם מקפידים בציציות, העיקר שיהיו שירים טובים לנסיעה של שלוש שעות. בין ה-53 יש הרבה שירים ראויים, שעברו את מבחן הזמן, לאו דווקא להיטים גדולים, במקרים רבים: סינגר סונגרייטרז סונגס חד-פעמיים.



מהו סינגר סונגרייטר? – השירים



דיסק 1:

Simon & Garfunkel – The Sound Of Silence

Elton John – I Need You To Turn To

Lou Reed – Perfect Day

Leonard Cohen – Hallelujah

Billy Joel – She's Always a Woman

Paul Simon – 50 Ways To Leave Your Lover

Bob Dylan – Shelter From The Storm

Johnny Cash – Man In Black

Willie Nelson – On The Road Again

Carly Simon – You're So Vain

Janis Joplin – Cry Baby

Nina Simone – To Be Young, Gifted And Black

Bill Withers – Lean On Me

Laura Nyro – And When I Die

Kris Kristofferson – Help Me Make It Through The Night

Melanie – Brand New Key

Tom Rush – No Regrets

Albert Hammond – The Air That I Breathe

Jackson C Frank – Milk and Honey

דיסק 2:

Don McLean – Vincent

Ralph McTell – Streets of London

Tim Hardin – Reason To Believe

Jose Feliciano – Rain

John Denver – Leaving On A Jet Plane

Donovan – Jennifer Juniper

Harry Nilsson – One

Joan Baez – Diamonds And Rust

Bob Dylan – Blind Willie McTell

T-Bone Burnett – Primitives

Shawn Colvin – Sunny Came Home

J.J. Cale – Lean On Me

Peter Green – In the Skies

John Martyn – May You Never

Lou Reed – Caroline Says II

Patti Smith Group – Dancing Barefoot

Jeff Buckley – Forget Her

Shuggie Otis – Aht Uh Mi Hed

Bill Withers – I love You Dawn

דיסק 3:

David Gilmour – On An Island

David Bowie – Where Are We Now

Nick Cave – The Ship Song

Alicia Keys – Empire State Of Mind (Part II) Broken Down

John Legend – All Of Me

Sia – Chandelier Piano Version

Passenger – Let Her Go

Dido – Hunter

Sarah McLachlan – Adia

Tori Amos – A Sorta Fairytale

John Mayer – Your Body Is A Wonderland

Cher Faker – Talk Is Cheap

Tom Odell – Another Love

You & Me – You And Me

Elle King – Kocaine Karolina