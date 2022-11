מה הופך את טיילור סוויפט לזמרת הכי פופולרית בארהב ובעולם?

השבוע קרס אתר מכירת הכרטיסים להופעות הקרובות של טיילור סוויפט. היא מיהרה להתנצל בפני המעריצים המאוכזבים שלא הצליחו לרכוש/ לממש חלום. האלבום האחרון שלה Midnights שובר שיאי מכירות. סוויפט היא קוסמת פופ שמצליחה להמציא עצמה מחדש כל אלבום ובלי מהפכים במוסיקה שלה. כוכבת במלוא משמעות המילה: נועזת באמירותיה, מרשעת נחמדת, דמות ציבורית מרתקת, בעלת יכולת של כל-יכולה, אישיות בלתי נלאית, זמרת פופ מעולה. מעטות הדמויות במוזיקת הפופ המודרנית (נוף מוסיקלי שבשנים האחרונות הפך פחות תלוי בסוג כוכבים של פולחן-אישיות שסוויפט מייצגת) שמעוררות מגוון כה רחב של דעות על כמעט כל מה שהיא עושה. אצל סוויפט אין בצורת, והיא ממשיכה להפיק אלבומים מצליחים באופן קבוע מאז 2006. היא גם שומרת על המדיה החברתית שלה על ידי הצגת חייה הייחודיים והמרהיבים.

"אני מפחדת מהפחד להיות ממוצעת".

לא ניתן לערער על השפעתה ועל הפופולריות שלה, אך ניתן לפקפק מדי פעם בהיגיון מאחורי הפופולריות הזו. משפט אחד שהכוכבת אומרת, בהופעותיה במיוחד בטקסי הגראמי: "אני מפחדת מהפחד להיות ממוצעת". איך היא מצליחה להימנע מ"ממוצעות"? ההתפרשות שלה למגוון רחב של ז'אנרים (פופ, רוק, אינדי אלטרנטיבי ואפילו מוזיקת פולק) העניקה לה את היכולת להגיע לקהל רחב. שירים פופולריים שמחים כמו "22" ו-"Shake It Off", , מנוגדים מאוד ליצירות אחרות שלה כמו "All Too Well" ו-"Speak Now".תוסיפו את היכולת שלה לשחק על רגשות המעריצים שלה (המכונים "סוויפטיז",“Swifties”) ותקבלו מפתח נוסף משמעותי לצמיחת פופולריות העקבית שלה שלה.

בעוד שהשירים שלה מדברים למעריצים, הם גם מבטאים באופן ייחודי את חייה. בכל אלבום וסינגל היא נותנת הצצה אל איך זה להיות טיילור סוויפט, מדברת על עצמה ועל החוויות שלה. לא רק זאת: היא גם מפגינה אומץ כאשר חלק מהשירים אפילו לועגים לעצמה ומראים שהיא לא לוקחת את עצמה יותר מדי ברצינות. דוגמה לכך היא "Blank Space", שיר שמתייחס לבחורה שנשרפת במהירות ביחסיה עם גברים, ואינה מסוגלת להתחייב באופן מלא לזוגיות. השיר הזה הגיע בתגובה לתקשורת שהתייחסה לשרשרת החברים הידועים שלה. לסוויפט יש דרך ייחודית להגיב לשונאים, על ידי כתיבת שיר עליהם. כמה מהשירים הפופולריים שלה כמו "Look What You Made Me Do", "You Need To Calm Down" ו-"Blank Space" נכתבו בתגובה לתקשורת שלילית שהיא קיבלה.

במקום לבכות על השונאים שלה, או לנסות לרצות אותם, היא יצרה שירים , והודיעה שהיא כבר לא תהיה "חביבת האנשים" כפי שרבים חשבו שהיא תהיה. במהלך טקס פרסי המוזיקה של MTV ב-2009, סוויפט הייתה בעיצומו של נאום כשקניה ווסט קטע אותה כדי לציין שביונסה הייתה צריכה לזכות בקליפ הטוב ביותר במקומה. ההערה הייתה אקורד ראשון בעימות בין השניים. בטקס ה-VMA (פרסי הווידאו-קליפים של MTV ) ב-2015, לא נשארה חייבת כשהשתמשה בהערה של קניה מ-2009 בצורה חיובית יותר. כאשר העניקה לקניה את פרס הווידיאו על שם מייקל ג'קסון, היא ציינה שהיא תמיד הייתה מעריצה שלו (של מייקל) ויכי הייתה לו גם הקריירה הטובה ביותר בכל הזמנים. הגישה הזו כלפי הפיכת שנאה או ביקורת לשירים מצליחים היא משהו שמשך אליה את מעריציה.

מפתח הצלחה אחר: טיילור סוויפט מחזירה את האלבומים המקוריים שלה ומעניקה למעריציה חווית מעורבות משמעותית בתהליך.

מאז 2019 היא הוציאה 5 מתוך 6 האלבומים המקוריים שלה בצורה משופרת. היא מציינת שמעולם לא קיבלה הזדמנות להפיק במקור, וכתוצאה צוברת מיליוני מאזינים ותשומת לב תקשורתית בתהליך.

סוויפט היא בעלת עקרונות ואמונות חזקות שהיא אינה חוששת לחשוף אותן . היא משתתפת באופן פעיל בקידום מטרות, כמו הכלה מגדרית, שוויון גזעי, שליטה במכירת נשק.

היא אמנם תומכת כספית בכמה מטרות, אבל היא עיקר התמיכה שלה – באמצעות מילים. לדוגמה, ב"You Need To Calm Down", היא מעודדת את המאזינים להיות עם ראש פתוח יותר. היא מציינת שלבייש מישהו בגלל הרגשות שלו (כמו להיות הומו) לא ישנה אותו. היא תומכת בנפגעות תקיפה מינית, יוצאת נגד אלימות במשפחה והתעללות בילדים. תמיכתה בארגונים העוסקים במטרות האלה הפכה ציבורית ב-2017 לאחר שדיג'יי שנגע בה ללא הסכמה. יש לה אמפתיה לבעלי חיים והיא תרמה לקרן הפארקים האפריקאים של אמריקה לאחר יציאת השיר שלה "Wildest Dreams" באלבום 1989. היא פותחת לב גדול מלא חמלה כלפי ניצולי אסונות טבע. ב-2008 היא תרמה כסף לצלב האדום לאחר שמדינת איווה חוותה שיטפון אדיר.

מפגינה אומץ כאשר חלק מהשירים אפילו לועגים לעצמה ומראים שהיא לא לוקחת את עצמה יותר מדי ברצינות.



.

השירים שלה נוגעים בנושאים אקטואלים. בשיר כמו The Man באלבום Lover היא נוגעת בנושא מגדרי – I’m so sick of running as fast as I can/ Wondering if I'd get there quicker if I was a man. רומנטיקה נוסח סוויפט זה "רחוב קורנליה", שבה היא נזכרת בסיטואציה "במושב האחורי / שיכורה ממשהו חזק יותר מהמשקה בבר".

"מיס אמריקנה והנסיך שבור הלב", נשמע כשיר הפוליטי ביותר של האלבום. לא חשים בזה מיד מכיוון שהשיר מסווה את אמירתו החברתית במטפורה עמוקה. אבל קשה לטעות במסר כשהא מגיעה כמו "סיפור אמריקאי בוער לפני / אני מרגישה חסרת אונים". היא שרה על ההתפכחות שלה כצעירה אמריקאית פטריוטית שכבר לא יכולה להרגיש כל כך גאה. כשהיא התייצבה כפעילה למען זכויות הומואים וחוק השוויון מוקדם יותר השנה, היית יכולה לחוש את האכזבה שבעטיים של המפגשים, ו"מיס אמריקנה "מראה שההתמודדות הזו לא הייתה חד פעמית. והנה: סוויפט שרה על איבוד הרוח התמימה של האופטימיות הלאומית.

סוויפט הייתה מועמדת ליותר מ-500 פרסים לאורך כל הקריירה שלה, והיא זכתה בלפחות 200 מהם. אלבומה Fearless מ-2008 היה האלבום הראשון שהגיע למקום הראשון במצעד המכירות, ומאז היא רק עלתה בפופולריות. היא זכתה בשלושה פרסי גראמי על "אלבום השנה" עבור Fearless, 1989, ו-Folklore. אלבומה Evermore היה מועמד לגראמי על אלבום השנה.

ביקורת? על נטייתה להחליף גברים. אפשר להבין מדוע יש מי שחושב שהיא משתמשת במערכות היחסים הללו כדי להגדיל את הונה ואת רשימת הצלחותיה. סביר להניח שהפרטיות והסודיות שסוויפט מקפידה עליהן באשר למערכות היחסים שלה רק רק מעוררות עניין גדול אצל מעריצים ובתקשורת.

סוויפט מקצוענית גם כשמדובר בסרטי הוידיאו שלה. הניסיון הראשון שלה כבמאית היה עם הקליפ של“The Man”, שיצא בפברואר 2020. היא גם ביימה את "All Too Well: The Short Film" שיצא בנובמבר 2021 והגיע ליותר מ-76 מיליון צפיות ו-4 מיליון לייקים בערוץ היוטיוב.

הניסיון הראשון שלה בסרט גדול יותר היה עם הסרט התיעודי שלה "מיס אמריקנה", שיצא בנטפליקס ב-2020. באופן רשמי את הסרט ביימה לאנה ווילסון. עם זאת, היא אמרה לרולינג סטון שלסוויפט הייתה יד חזקה בבימוי ובהפקת הסרט.

מוזיקה, משחק, בימוי ושותפויות מותג לא הספיקו לכוכבת. היא גם פרצה לעולם האופנה, ומוציאה קו מוצרים משלה. באתר המסחרי הרשמי של טיילור סוויפט יש קולקציה בהשראתה הכוללת צמידים, תיקי גב, ביגוד ותקליטי וויניל במהדורה מוגבלת.

יש שורה תחתונה? זה לא הקול שלה, אלא הזמרת-יוצרת שמצליחה להפוך את השירים שלה לאמת חיים עבור אנשים צעירים. סוויפט מציעה סוג שלמות בין סיפור אמת על שהגרוע ביותר שעברה וחוותה ובין אידיאל מימוש חלומות ההצלחה.

טיילור סוויפט עשרת הגדולים