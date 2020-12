מה הם שירי הרגאיי הגדולים ביותר?

בסביבות 1960, בשכונות העוני של קינגסטון ג'מייקה, ניגנו להקות מקומיות תערובת של R&B אמריקאים, קריביים וצלילים פאן-אפריקאים, המתופפים החלו להדגיש את פעימות האפטרביט, המקצב השני והרביעי (4/4 ) בהתאמה עם הפסנתר והגיטרה, בעוד שהבס ניגן צלילי מה שנקרא walking quarter notes.

הנגנים כינו את הצליל "R&B הפוך". עד מהרה נודע הסגנון בשם "סקא". ככל שהזמן עבר הואט קצב הסקה את הקצב, הוא איבד את צליל הנשיפה והפך ל Rocksteady". את המוסיקה החדש ביצעו פחות נגנים, והדגש הושם על הרמוניות בשירה. בסביבות 1968 ההשפעות של הרסטפארי והאפריקניזם יחד עם התסיסה הפוליטית והחברתית בג'מייקה הולידו את ה"רגאיי", עם צליל איטי יותר, מופשט, פחות "דמוי פופ", לעתים קרובות עם מבטאים שנוספו במקצב השלישי. כיום המונח "רגאיי" חל באופן נרחב על כל המוזיקה שנולדה בג'מייקה המכילה את מקצב האפטרביט.

1. No Woman, No Cry – Bob Marley & the Wailers

2. Israelites – Desmond Dekker & the Aces

3. Stir It Up – Bob Marley & the Wailers

4. Pressure Drop – Toots & the Maytals

5. The Harder They Come – Jimmy Cliff

6. One Love – Bob Marley & the Wailers

7. 54-46 That's My Number – Toots & the Maytals

8. Satta Massagana – The Abyssinians

9. Funky Kingston – Toots & the Maytals

10. Montego Bay – Freddie Notes & The Rudies

11. Many Rivers To Cross – Jimmy Cliff

12. Marcus Garvey – Burning Spear

13. Legalize It – Peter Tosh

14. Redemption Song – Bob Marley & the Wailers

15. Here I Come – Dennis Brown

16. Get Up, Stand Up – Bob Marley & the Wailers

17. Rudy Got Soul – Desmond Dekker & The Aces

18. The Tide Is High – The Paragons

19. Three Little Birds – Bob Marley & the Wailers

20. Everything I Own – Ken Boothe

21. Night Nurse – Gregory Isaacs

22. You Don't Care – The Techniques

23. Vietnam – Jimmy Cliff

24. Rivers Of Babylon – The Melodians

25. Police & Thieves – Junior Murvin

26. Buffalo Soldier – Bob Marley & the Wailers

27. Red Red Wine – UB40

28. Cherry Oh Baby – Eric Donaldson

29. I Am) The Upsetter – Lee "Scratch" Perry)

30. Sitting & Watching – Dennis Brown

