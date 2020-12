מה הדבר הראשון שעולה בדעתכם כשחושבים על המוזיקה של 1969? וודסטוק, פסטיבל הרוק שעדיין מגדיר את עצם הרעיון של פסטיבל הרוק? או אולי זה אחד האלבומים הגדולים של השנה – The Band, Led Zeppelin II, Crosby, סטילס & נאש, Blind Faith? או המובנים מאליהם: הביטלס (Abbey Road), הרולינג סטונס (Let it Bleed) , דיוויד בואי עם Space Oddity. אלביס חוזר למקום הראשון אחרי 7 שנים עם “Suspicious Minds”

שני האירועים המוזיקליים של 1969 היו פסטיבלים. הקונצרט של הרולינג סטונס באלטמונט שבקליפורניה, בו מעריץ נדקר למוות על ידי חבורת "מלאכי הגיהנום" Hell's Angels, כנופיית אופנוענים שנשכרה כדי לתת אבטחה לאירוע. בדיעבד, כמה פרשנים הגיעו למסקנה שהאלימות סימנה את קץ התנועה ה"היפית", שעסקה באתוס של אהבה חופשית ושלום.

יותר מפורסם מהקונצרט של אלטמונט היה פסטיבל וודסטוק, אליו הגיעו עשרות מהאמנים המפורסמים ביותר בעולם באותה עת, שניגנו יחד באווירה של שלום, התמזגות עם הטבע ואהבה חופשית. וודסטוק הוא עדיין אחד הקונצרטים הגדולים ביותר בהיסטוריה של העולם. אחד האמנים שהשתתפו בפסטיבל היה ראבי שנקר, נוכחותו שיקפה עניין גובר במוסיקה ההודית ובמוסיקה מזרחית אחרת.

המחזמר המוזיקלי Hair של 1967 שבעקובתיו יצא האלבום הוליד להיטים כמו "Aquarius" ,"Let The Sunshine In", "Hair", "Good Morning Starshine" שזכו לגרסאות כיסוי רבות שששמענו ב-1969 ביניהן של אוליבר, להקת "ליל שלושת הכלבים" "הקאוסילס".

פסטיבל האי וייט באותה שנה סימן שובו של בוב דילן להופעות חיות לאחר תאונת האופנוע שעבר בשנת 1966. מוזיקת הפופ בארה"ב ובבריטניה שלטו בעולם. מעט מאוד הצליחו לזכות במוניטין עומי מארצות אחרות – ג'יין בירקין וסרג 'גיינסבורג מצרפת, Shocking Blue מהולנד ג'ורג' מוסטקי מצרפת.

"Space Oddity" של דייויד בואי היה להיט ענק באותה שנה, יצא בזמן שהאסטרונאוטים האמריקאים נחתו לראשונה על הירח. השיר, סיפורו של האסטרונאוט מייג'ור טום, שנכנס לחלל ומוקסם מיופיו של כדור הארץ, ומאפשר לעצמו לצוף אל החלל, ולעולם לא לחזור, נבחר על ידי ה- BBC כשיר הנושא לכיסוי הטלוויזיוני של הנחיתה הירח. שאר האלבום, איש המילים / איש המוזיקה, Man of Words/Man of Music היה אקסצנטרי מדי כדי להגיע למיינסטרים, אם כי הוא הקים בסיס אוהדים מסור לבואי, שימשיך מכאן להיות אחד המוסיקאים הפופולריים ביותר בעולם.

"בבית המשפט של מלך הארגמן" של להקת "קינג קרימסון" הוא אלבום חלוצי בהתפתחות זרם הפרוגרסיב רוק. סלעים פרוגרסיביים. האלבום התבסס על השפעות כמו פרוקול הארום, המודי בלוז והנייס כדי ליצור סליל רוק עם השפעות קלאסיות. אלבומים דומים של The Moody Blues, פרוקול הארום, המודי בלוז ונייס כמו גם של פינק פלויד, יאס וג'נסיס יצאו בשנה הזו, כשהם מרחיבים את גבולות הפרוג-רוק לז'אנר של ממש. האלבום The Stooges שנקרא ע"ש הלהקה שעמדה מאחוריו, שזכה לקבלת פנים מעורבת נחשב אחד התקליטים המוקדמים החשובים ביותר בהתפתחות המוקדמת של הפאנק רוק, כמו גם Kick Out The Jams של להקת MC5.

ריצ'י הייבנס פותח את וודסטוק

אלביס חוזר למקום הראשון עם “Suspicious Minds” כאן בהופעה בלאס וגאס

דיוויד בואי: “Space Oddity” גרסה נדירה

קרידנס קלירווטר ריבייבל: Bad Moon Rising

הרולינג סטונס – Honky Tonk Women

Led Zeppelin – Whole Lotta Love