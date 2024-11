מוסיקאים וזמרים נגד טרמפ תפסיק להשתמש בשירים שלנו!

גם להקת אבבא ABBA דורשת מהנשיא לשעבר דונלד טראמפ להפסיק להשתמש במוזיקה שלה לקמפיין הנשיאותי שלו, לאחר שנודע על שימוש לא מורשה בשיריה בעצרת שנערכה לאחרונה.

נציג של אבבא הודיע, שהקמפיין של טראמפ לא ביקש או קיבל אישור מהלהקה או מחברת המוסיקה שלה, יוניברסל מיוזיק.

בהצהרה ל-CNN אמר נציג הלהקה: "אבבא גילתה לאחרונה שימוש לא מורשה במוזיקה ובסרטונים שלהם באירועים של טראמפ באמצעות סרטונים שהופיעו באינטרנט. כתוצאה מכך, הלהקה ונציגה ביקשו באופן מיידי הסרה ומחיקה של תוכן כזה. לא התקבלה בקשה; לכן, גם לא ניתנו אישור או רישיון."

מדובר בשימוש בשירים The Winners Takes It All, גם Money Money Money ו – Dancing Queen.

נציג מטעמו של טראמפ אמר ל-CNN: "לקמפיין היה רישיון לנגן מוזיקת של אבבא באמצעות ההסכם שלנו עם BMI ו-ASCAP".

BMI ו-ASCAP הם ארגוני זכויות ביצועים שבסיסם בארה"ב. לקמפיין פוליטי להשמעת מוזיקה בעצרות, נדרש רישיון מארגון לזכויות ביצוע (PRO), אבל גם עם רישיון PRO, לאמנים ולכותבי שירים יש זכויות אישור שונות, בהתאם לאופן השימוש בשיר בעצרת, על פי מומחים משפטיים.

עורכת הדין היידי ואקוראנו, שותפה מלוס אנג'לס במשרד עורכי הדין פוקס רוטשילד המתמחה במוזיקה, הסבירה ל-CNN שאם נעשה שימוש בשיר עם תמונות וידאו, הוא עשוי לדרוש רישיון נוסף.

"הקמפיין יצטרך לפנות לכותבי השירים המתאימים של היצירה המוזיקלית דרך המוציא לאור וחברת התקליטים של האמן לקבלת רשות. המוציא לאור, בתורו, יפנה לאמן כדי לקבל את אישורו לשימוש", אמרה ואקרנו.

אבבא מצטרפת לרשימה הולכת וגדלה של אמנים שהתבטאו נגד טראמפ על שימוש במוזיקה שלהם למטרות הקמפיין שלו.

גם להקת הרוק פו פייטרס Foo Fighters הודיעה שלא אישרו לקמפיין של טראמפ להשתמש בשיר שלהם "My Hero", שהושמע בעצרת באריזונה.

גם כאן דובר הקמפיין של טראמפ, סטיבן צ'ונג, אמר כי יש להם רישיון להשמיע את השיר. נציג הלהקה אמר בתגובה, שקמפיין טראמפ לא פנה ללהקה לקבלת אישור.

הריב בין טראמפ לפו פייטרס מדגיש מתח המוכר כעת בין מוזיקאים רביך לבין הקמפייןשל טראמפ, שמתמודד עם אמנים שלא רוצים שהמוזיקה שלהם תשמש את הפוליטיקה שלו.

בשבע שעבר סגנית מנהלת התקשורת של טראמפ, מרגו מרטין, פרסמה סרטון ב-X של הנשיא לשעבר עולה על מטוס על רקע הלהיט של "Seven Nation Army" של להקת The White Stripes

ג'ק ווייט, היוצר וסולן הלהקה, כתב באינסטגרם שלו פוסט מנוסח בנחישות: "אל תחשוב אפילו להשתמש במוזיקה שלי". לדבריו, בכוונתו להגיש תביעה.

הסרטון הוסר מחשבון ה-X של מרטין זמן קצר לאחר הפוסט של ווייט.

זו אינה הפעם הראשונה שקמפיין טראמפ מוריד סרטון במדיה החברתית לאחר שכוכב התנגד ואיים בתביעה משפטית.

בחודש שעבר פורסם סרטון של טראמפ ב-X עם השיר "Freedom" של ביונסה. על פי הדיווחים, חברת המוסיקה של ביונסה איימה על הקמפיין של טראמפ בתביעה., וכתוצאה הסרטון הוסר זמן קצר לאחר מכן.

נודע כי ביונסה נתנה את הסכמתה לקמאלה האריס כדי להשתמש ב-"Freedom" כשיר הקמפיין הרשמי שלה.

בעצרת של טראמפ במונטנה מוקדם יותר באוגוסט, הושמעו השיר והקליפ של "My Heart Will Go On" של סלין דיון. מנהליה הודיעו מפורשות, כי "בשום אופן השימוש הזה אינו מורשה, וסלין דיון אינה מאשרת שימוש זה או כל שימוש דומה".

טראמפ משתמש במוזיקה של אמנים שלא תומכים בו כבר שנים. במהלך הקמפיינים שלו ב-2016 ו-2020, מוזיקאים, כולל ברוס ספרינגסטין, ריהאנה, REM, פיל קולינס, ניל יאנג, פארל, רולינג סטונס, אדל, גאנס אנד רוזס.

עיזבונו של זמר הנשמה אייזק הייז הגיש תביעה להפרת זכויות יוצרים נגד טראמפ על שימוש בשירי אמן הנשמה בעצרות שלו. הוא המוזיקאי היחיד עד כה שבשמו ננקטו בצעדים משפטיים נגד הקמפיין. הרולינג סטונס אסרו על מסע הפרסום של טראמפ מלהשתמש בלהיט שלהם מ-1969, You Can't Always Get What You Want. טראמפ עושה שימוש מוגבר גם ב – Y.M.C.A של "אנשי הכפר" – Village People

מוסיקאים וזמרים נגד טרמפ תפסיק להשתמש בשירים שלנו!

טראמפ רוקד לצלילי Y.M.C.A בקמפיין הנשיאות שלו 2024