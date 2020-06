למרבה האירוניה, על האוסף הזה לא חתום דני קרפל, עורך "קול הג'אז הזה" בגל"צ מאז שעלתה לאוויר ב-1987. במלאת שנה למותו, המותג מתנוסס על אוסף כפול המכונה "קלאסיקות ג'אז".

דיסק ראשון – מיטב קטעי הג'אז הווקאליים הפופולאריים. דיסק שני – אינסטרומנטאלי בכיכובם של ענקי הג'אז. מסוג האוספים שיוצאים לקראת החגים ונמכרים לצרכי מתנות בעיקר למי שיתהדרו בכך, שגם ג'אז נכנס לרשימת הטעמים שלהם. אתמקד בדיסק האינסטרומנטאלי, שהוא בעל הערך המוסף היותר משמעותי באוסף החדש.

A Little Jazz Exercise של אוסקר פיטרסון, האות של התוכנית, הוא שפותח את הדיסק האינסטרומנטאלי של האוסף. פסנתרנים שלומדים ג'אז יגיעו ככל הנראה לקטע הזה לצורך התנסות באלתור, ואז הם יבינו שמכל המתלמדים – אוסקר פיטרסון נותר התלמיד המצטיין ביותר. מי שרוצה ללמוד אלתור ג'אז מהו – שיקשיב לפיטרסון, כמובן לא רק בקטע הזה.

הקטע השני Things Are Getting Better בביצוע הסקסופוניסט קנננבול אדרלי והקלידן מילט ג'קסון שהוקלט ב-1958 מומלץ ללא היסוס לכל חובב ג'אז, לכל טעם. קליעה בול באוסף מהסוג הזה.

קליפורד בראון & ומקס רוץ', החצוצרן והמתופף ניגנו יחד בהרכב שהניו יורק טיימס תיאר כהרכב הבופ הטוב ביותר עד למותו של בראון בתאונה ב-1956. אלבומם המשותף משנת 1954 נחשב אחד ממאה האלבומים הנבחרים במוסיקה של המאה הקודמת. מתוכו נכנס לאוסף אחד הקטעים היותר מפורסמים בתולדות הג'אז – Joy Spring.

ג'ון קולטריין, ענק סקסופון טנור, נמצא כאן עם Locomotion מתוך האלבום Blue Train מ-1958 שיצא בחברת בלו נוט, אחד מאלבומי הבופ האלגנטיים ביותר המכיל קטעים שהפכו סטנדרטס בג'אז – עם החצוצרן לי מורגן, הפסנתרן קני דרו, הבסיסט פול צ'מברס, המתופף פילי ג'ו ג'ונס והטרומבוניסט קרטיס פולר.

ווס מונטגומרי, וירטואוז גיטרת הג'אז, מיוצג באוסף עם Tune Upשל מיילס דיוויס מתוך Movin' Along , אלבומו מ-1960. אם קלאסיקת ג'אז אז – Seven Steps to Heaven של מיילס דיוויס, מאלבומו השמיני של החצוצרן, שיצא ב-1963, שהציג את אחת החמישיות שלו בכל גדולתה. הפסנתרן הוא הרבי הנקוק, ג'ורג' קולמן – טנור סקסופון, רון קרטר בקונטרבס, טוני ויליאמס – תופים.

I'll Close My Eyes הוא סטנדרט ג'אז שנכתב ע"י המוסיקאי הבריטי בילי רייד כאן בביצוע החצוצרן בלו מיטשל מתוך אלבומו “Blues’ Moods”, אחד החצוצרנים האהובים עלי בתולדות הג'אז בשילוב של תחכום ונגינה פאנקית מלאת חיים בנגינת הפסנתרן המצוין וינטון קלי.

עוד חצוצרן ענק באוסף הוא פרדי הבארד ב – You're My Everything מאלבומו Hub-Tones מ-1962 – מאלבומי החובה במשבצת ההרד בופ. עם הרבי הנקוק בפסנתר, קליפורד ג'רביס בתופים, ג'יימס ספולדינג בסקסופון אלט. צליל החצוצרה של הבארד לא נשמע כה צלול וחם כמו בקטע הזה.

עוד חצוצרן? – בבקשה: רוי הרגרוב ב – Ev'rybody Wants To Be a Cat עם החמישיה שלו באלבום שיצא במסגרת אוספי דיסני ג'אז (מס. 1)

A Lovely Way to Spend an Evening הוא אחד הקטעים היותר מזוהים עם נגן הטרומבון קרטיס פולר בסגנון הרד בופ מתוך אלבומו משנת 1957.

סקסופוניסט הטנור ג'ו הנדרסון מנגן Miles Ahead מתוך אלבומו So Near, So Far משנת 1993, שזכה בפרס הגראמי לאלתור הג'אז הטוב ביותר. האלבום הוקדש למיילס דיוויס, המוסיקאי הנערץ על הנדרסון עמו הוא ניגן בכמה סופי שבוע ב-1967. מנגנים עם הנדרסון ג'ון סקופילד בגיטרה, דייב הולנד בבס, אל פוסטר – בתופים.

סיום: "Take Five" – אולי הקטע המוכר ביותר בתולדות הג'אז. להיט בפני עצמו שמנוגן עד היום ברדיו המלחין הוא הסקסופוניסט פול דזמונד. הביצוע הוא של רביעיית הפסנתרן דייב ברובק באלבום Time Out שיצא ב-1959. הקטע נבנה על מקצב 5/4 הלא שגרתי. ברובק סיפר בראיון, כי ביקש מדזמונד לנסות לכתוב במקצב הזה. "ביקשתי מדזמונד ליצור מנגינה על המקצב של המתופף ג'ו מורלו. פול טען שהוא אינו יכול לכתוב במקצב הזה, אבל הוא יצר שתי מנגינות, ואני הצעתי לבנות עליהן את הקטע במבנה A-A-B-AA השיר נכתב בסולם E-flat minor, 2 אקורדים של פסנתר, מלודיית סקסופון בלוזית"

דיסק 1:

1. Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Cheek To Cheek

2. Nina Simone – My Baby Just Cares For Me

3. Sarah Vaughan with Clifford Brown – Lullaby Of Birdland

4. Dinah Washington – Mad About The Boy

5. Nat King Cole – Unforgettable

6. Billie Holiday – That Ole Devil Called Love

7. Julie London – Cry Me A River

8. Chet Baker- My Funny Valentine

9. Stan Getz, João Gilberto Featuring Astrud Gilberto – The Girl From Ipanema

10. Antonio Carlos Jobim & Elis Regina – Águas De Março

11. Peggy Lee – Fever

12. Jamie Cullum – What A Difference A Day Made

13. Norah Jones – Don't Know Why

14. Louis Armstrong & Ella Fitzgerald – Summertime

15. Billie Holiday – God Bless The Child

16. Dianne Reeves – Just My Imagination

17. Kurt Elling – Tight

18. Diana Krall – Hit That Jive Jack

דיסק 2:

1. Oscar Peterson – A Little Jazz Exercise (אות התכנית)

2. Cannonball Adderley with Milt Jackson – Things Are Getting Better

3. Clifford Brown & Max Roach – Joy Spring

4. John Coltrane – Locomotion

5. Wes Montgomery – Tune-Up

6.Miles Davis – Seven Steps To Heaven

7. Blue Mitchell – I'll Close My Eyes

8. Freddie Hubbard – You're My Everything

9. Roy Hargrove – Ev'rybody Wants To Be a Cat

10. Curtis Fuller – A Lovely Way To Spend An Evening

11. Joe Henderson – Miles Ahead

12. The Dave Brubeck Quartet – Take Five

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: