בעבר הגדרנו את מיקי גבריאלוב "רוק ישראלי". מי שהחל את הקריירה שלו כרוקר בלהקת הצ'רצ'ילים, שהלחין את "אני ואתה נשנה את העולם", את "היא יושב הלחלון", "הכניסיני" ו"עוף גוזל" לאריק איינשטיין, גילה יום אחד את מקורותיו המוסיקליים כמי שנולד להורים שעלו לישראל מטורקיה. למעשה – גבולות הסגנון שלו היטשטשו. גבריאלוב העדיף לפתוח אותם לרווחה.

הבלדה A world’s gone crazy היא ניסיון לחצות לרוק באנגלית באמצעות שירה בתו, שכתבה מילים ודויד לוואי, איש להקת המטאל רוק האוסטרלית, The Dead Daisies. גבריאלוב שר אפוקליפסה עכשיו. העולם השתגע, המוח מסתחרר, השמיים מעל אפורים, הרחובות עגומים וקרים, כל הפנים נראות כל כך עצובות. במצב הזה נותר לנו להתפלל להצמיח כנפיים ולטוס עד השמיים.

הפתרון אקראי, מדבר בשם כולם, ומה שמעניק לו מידת עומק הוא תוגת המנגינה וקולו השברירי המאוד אקספרסיבי של גבריאלוב, בעיבוד אולד סקול רוק שמעצים את תחושת החרדה בצורה הדרגתית ובטון של כאב אמיתי.

מיקי גבריאלוב A world’s gone crazy

A world's gone crazy/ The world's gone mad/ My mind gets hazy/ It feels so bed

The sky above is gray/I hope to see the sunshine in my life one day

Deeper as it gets/ It looks like what we're losing we will never regain/A world's….

The streets are bleak and cold /All faces looks so sad within this precious world

I want to hear your laughter /I want to see your smile keep on feeling my love/ A world's….

We've got to win this fight/ We’ll keep on till we'll see the light

We’ll say our prayer and then we'll cry/ We’ll grow white wings and fly up to the sky/ A world's…..