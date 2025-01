מקום ראשון במצעד הסינגלים בבריטניה: לולה יאנג שרה Messy

Messy, הלהיט פורץ הדרך של לולה יאנג מתעלה עכשיו גם מעל הוויראליות שלו ב-TikTok כדי לתפוס את המקום הראשון במצעד הסינגלים הרשמי של השבוע בבריטניה. הזמרת-יוצרת מדרום לונדון מגיעה לפסגה בשבוע ה-11 של השיר במצעד.

לולה על Messy : "זה לא היה צפוי, אבל זה בהחלט שיר שממש האמנתי בו. שכתבתי אותו לבד, והוא מרגיש ממש מיוחד. אבל לא חשבתי שהוא יהיה כל כך גדול!"

"Messy" ("מבולגנת") הוא שיר העוסק בהפרעת קשב וריכוז. הוא באמת מציג את כל מה שהרגשתי במהלך מערכת היחסים האחרונה שלי, אבל הוא גם עמוק יותר מזה, מכיוון שהוא מדבר על איך אני מרגיש עם עצמי באופן כללי – להיות מבולגנת מדי יום אחד ומסודרת ביום אחר, נאבקת למצוא את האיזון הזה בעצמי."

"זה גולמי, כן, ומכיל בתוכו הרבה מהנושאים של האלבום החדש שמתמקד בפגמים ומציאת כוח במי שאני"

ללולה תמיד מספרים על עצמה או על בחירותיה בחיים, היא מבינה מה אומרים לה, אבל היא רוצה לחוות את החיים מתוך טעויות שלה וללמוד מהן. היא רוצה שההורים שלה יהיו שקטים ויתנו לה לחיות וללמוד. היא מתייחסת לאופן שבו הורים יכולים לבלבל טיפול בביקורת, במיוחד עם דאגות בריאותיות. למשל: "יום אחד תמות מעישון" או: "אתה יודע, לאכול כל מה שלא יכול להיות בריא"

It's taking you ages

You still don't get the hint, I'm not asking for pages

But one text or two would be nice

And, please, don't pull those faces

When I've been out working my arse off all day

It's just one bottle of wine or two

But, hey, you can't even talk

You smoke weed just to help you sleep

Then why you out gettin' stoned at four o'clock?

And then you come home to me

And don't say hello

'Cause I got high again

And forgot to fold my clothes

[Chorus]

'Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean

You told me, "Get a job", then you ask where the hell I've been

And I'm too perfect till I open my big mouth

I want to be me, is that not allowed?

And I'm too clever, and then I'm too fucking dumb

You hate it when I cry unless it's that time of the month

And I'm too perfect till I show you that I'm not

A thousand people I could be for you and you hate the fucking lot

מקום ראשון במצעד הסינגלים בבריטניה לולה יאנג שרה Messy