צילום: אלון שפרנסקי
משי קלינשטיין תגיד לי
תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה
תאמר לי איזה משהו שינחם
כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו
זה לא הזמן להעלם
תגיד לי לפעמים גם בלי שאבקש
תאמר, כי לא אכפת לי אם זה סתם
את כל הצלקות שלי תעזור קצת לטשטש
רגע לפני שאתה נרדם
אני על הבמה
עיניים עצומות
גם אם זו טעות, לא רוצה לראות
עדיף אולי ליפול
מלהמשיך לחלום,
תגיד שלסיפור הזה יהיה סוף טוב
אני יודעת שזה יכול להיות מורכב
אבל הבטחתי שאיתי לא ישעמם.
אני לא הכי טובה בלשמור שלא יכאב,
אבל אני טובה בלקיים
אני על הבמה
עיניים עצומות
גם אם זו טעות, לא רוצה לראות
עדיף אולי ליפול
מלהמשיך לחלום
תגיד שלסיפור הזה יהיה סוף טוב
אני על הבמה
עיניים עצומות
גם אם זו טעות, לא רוצה לראות
עדיף אולי ליפול
מלהמשיך לחלום
תגיד שלסיפור הזה יהיה סוף טוב