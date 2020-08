ניל יאנג – Heart Of Gold

זה אינו השיר הכי טיפוסי לניל יאנג. הוא שר שיר אהבה באמצעות מטפורה פשוטה. לטון ולשירה אפשר להתייחס באופנים שונים, סנטימנטלי ורך או מחוספס, אדמתי. מבקר הרולינג סטון דיבר על "הקלישאות המייגעות של כוכב העל". הקהל ומעריציו של יאנג דילגו מעל הביקורת, והשיר הפך ללהיט הגדול ביותר שלו. (מקום 1 בארה"ב, מקום 10 בבריטניה). הוא דורג 297 ברשימת 500 השירים הגדולים של מגזין הרולינג סטון.

הנושא לאורכו של האלבום Harvest הוא כישלונו של ניל למצוא אהבה בקרב מעריצותיו. הוא מרגיש כאילו נגמר לו הזמן בחיפושיו אחר לב זהב, אולי משום התחושה, שהזמן הולך ומתקצר כדי למצוא אותו.- "לכן אני ממשיך לחפש, כי אני מזדקן"?

יאנג כתב את השיר בשנת 1971 לאחר שסבל מפציעה בגב, שהקשתה עליו לנגן בגיטרה חשמלית. גם צליל המפוחית שלו נשמע בהקלטה. השיר שהולחן בסגנון פופ קאנטרי, שייך לשירים באלבום Harvest, שבהם ניגן על אקוסטית. ג'יימס טיילור ולינדה רונשטדט נמצאים כאן על תקן זמרי ליווי שהוסיפו הרמוניות בסוף השיר. טיילור כמו יאנג היה אז כוכב על.

"השיר הזה הכניס אותי למסלול אמצע הדרך", סיפר יאנג ב-1977 כתגובה להצלחת השיר הזה, שהכניס אותו לזרם המרכזי (מיינסטרים) של הפופ. ביקורת? בוב דילן, מחסידיו הגדולים של יאנג – לא אהב את השיר הזה.

I want to live

I want to give

I've been a miner for a heart of gold.

It's these expressions I never give

that keep me searching for a heart of gold

and I'm getting old.

I've been to Hollywood

I've been to Redwood

I crossed the ocean for a heart of gold

I've been in my mind, it's such a fine line,

that keeps me searching for a heart of gold

and I'm getting old.