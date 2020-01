"נערת לוח השנה" נכתב על ידי ניל סדקה ושותפיו לכתיבת השירים בריל בילדינג והאוורד גרינפילד, והפך לאחד מלהיטי הנצח שלו. באותה תקופה זה היה גם הלהיט המצליח ביותר שלו במצעד הבילבורד, שיא אישי שלא נשבר עד "Breaking Up Is Hard To Do" של 1962. "נערת לוח השנה" נוצר על רקע קישור 12 חודשי השנה למשהו מרתק באהובתך, כל חודש והעניין המיוחד שלו בה. אחד הדברים שעשויים היו להגביל את קבלתו של השיר במדינות אחרות היה שהחגים והנושאים התרבותיים הם מאוד ספציפיים לארה"ב כמו חג ההודיה או ה -4 ביולי ולא כל המדינות מעניקות תואר אקדמי ביוני.

הרעיון של "נערת לוח שנה" מגיע מלוחות שנה המעוטרות בצילומי בחורות צעירות (pin-up calendars) מוצר שביטא סטנדרטים חברתיים ליברליים בחברה שמשמעותם – שיתוף חופשי של תמונות של נשים בפחות מאשר בגד ים, מה שהלך יד ביד עם חסויות מסחריות. השיר גם זכה לאחר מסרטוני הפופ הראשונים בתעשיית המוסיקה.

הקליפ של סדקה, שנעשה בשנת 1966, מתאר ארבע יפהפיות בלונדיניות שמשחקות את בנות הלוח השנה בתוך עוגת גבינה הוא עוגת גבינה טהורה לבושות בבגדי פנטזיה גברית בפלייבוי. סדקה המשיך להציג את הקלים בקונצרטים של שנות האלפיים, והוא התקבל בהתלהבות ע"י הקהל. "נערת לוח השנה" נחשב לאחד מהשירים המבוקשים ביותר ברדיו האולדיז, מושמע הרבה מאוד עד היום.

על הופעתו בישראל ב – 2010

I love, I love, I love my calender girl

Yeah, sweet calender girl

I love, I love, I love my calender girl

Each and every day of the year

January You start the year off fine

February You're my little valentine

March I'm gonna march you down the aisle

April You're the Easter Bunny when you smile

Yeah, yeah, my heart's in a whirl

I love, I love, I love my little calender girl

Every day (every day), every day (every day) of the year

(Every day of the year)

May Maybe if I ask your dad and mom

June They'll let me take you to the Junior Prom

July Like a firecracker all aglow

August When you're on the beach you steal the show

Yeah, yeah, my heart's in a whirl

I love, I love, I love my little calendar girl

Every day (every day), every day (every day) of the year

(Every day of the year)

Wooh

Yeah, yeah, my heart's in a whirl

I love, I love, I love my little calender girl

Every day (every day), every day (every day) of the year

Every day of the year

September I light the candles at your sweet sixteen

October Romeo and Juliet on Halloween

November I'll give thanks that you belong to me

December You're the present 'neath my Christmas tree

Yeah, yeah, my heart's in a whirl

I love, I love, I love my little calender girl

Every day (every day), every day (every day) of the year

Every day of the year

I love, I love, I love my calender girl

Yeah, sweet calendar girl

I love, I love, I love my calender girl

Yeah, sweet calendar girl

Writer/s: HOWARD GREENFIELD, NEIL SEDAKA

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: