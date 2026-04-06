השיר "יהלום מעבדה" מציג את הפרסונה העכשווית של נסרין קדר, שיר חפלה שמאמץ במודע אסתטיקה "נמוכה", פרובוקטיבית ומוגזמת, כדי לייצר גם בידור וגם ביקורת חברתית גם אם לא תמיד ברור עד כמה הביקורת מכוונת.

השיר מפרק את הפנטזיה של זיווג הגון – "את רצית זיווג הגון / בסוף קיבלת אחד מג'נון". במקום אהבה יש עסקה, במקום רומנטיקה – כסף, במקום טקס – קרקס החתונה מוצגת כבזבוז ("כמעט גמרת לו את הכיס"), מתח וכוח ("כבר ראינו מי הבוס"), משפחה חטטנית ("הדוד עושה עיניים").

המשפט "אל תמכור לה אגדה / זה יהלום מעבדה" משמש דימוי מרכזי. יהלום = אהבה "אמיתית", יוקרה, יהלום מעבדה = חיקוי, משהו מתוכנן, מלאכותי. כלומר: החתונה, הקשר, אפילו הרגשות – מוצגים כמשהו מזויף או מתוכנת חברתית.

הפזמון "יאללה תרים לחיים… אלכוהול כמו מים… חגיגה גדולה" משרת מצד אחד אנרגיה, שמחה, ריקוד, מצד שני – אלכוהול כבריחה, כאוס משפחתי, מיניות מוחצנת ("לזאתי עם השתיים"). יש תחושה שהשמחה היא כפויה או מוגזמת כדי לכסות על משהו שלא עובד. מוסד הנישואין אינו לא אהבה אלא לחץ חברתי, עסקה כלכלית, הצגה. הכלה: דורשת, צורכת, שולטת, החתן: מתוסכל, מקלל, מאבד שליטה. זה הופך את התפקידים לקריקטוריים ומערער עליהם.

השפה: נמוכה בכוונה, מתבססת על סלנג וישירות: "מג'נון", "גמרת לו את הכיס", "הדוד עושה עיניים". זו יוצר תחושת גסות מכוונת יותר מאותנטיות עממית זו כתיבה שמטרתה לשקף מציאות יומיומית רדודה מוקצנת.

זה שיר שמתחפש לשיר חתונות שמח, אבל בפועל הוא סאטירה על חתונות, ביקורת על כסף ואשליות, משחק פרובוקטיבי בזהות נשית. המשפט "יהלום מעבדה" הוא המפתח: הכל נוצץ, הכל נוצץ חזק, אבל אולי שום דבר לא באמת "אמיתי"

הביצוע תוקפני, וולגרי, מוחצן – נשען על דמות מוכרת בתרבות הפופ הים-תיכוני – ה"פרחה" כקריקטורה. נסרין משחקת אותה קול חזק, כמעט צורח, הגזמה רגשית, מיניות מוחצנת וגסות ככוח זו אינה בהכרח "אישה אמיתית" אלא דמות משוחקת. עם אלמנט של performance. האם יש כאן אקט מסחרי של "בתוך עמי אני יושבת"? משאיר את השאלה פתוחה.

נסרין קדרי יהלום מעבדה מפיק ראשי , במאי , עורך – יואב צדיקוב

את רצית זיווג הגון

בסוף קיבלת אחד מג׳נון

הוא עוד לא שבר ת'כוס

וכבר ראינו מי הבוס

את רצית מנות של ביס

כמעט גמרת לו את הכיס

לא טיול לא ירח דבש

תיסעו לעכו בסוף שבוע

יאללה תרים לחיים

חתן על הכתפיים

והכלה בינתיים מחליפה שמלה

היי

אלכוהול כמו מים

הדוד עושה עיניים

לזאתי עם השתיים

חגיגה גדולה

אל תמכור לה אגדה

זה יהלום מעבדה

כמה כסף על פרחים

אין לאירית רחמים

מעזרן השמלות

החתן התחיל קללות

החתן רצה יסמין

בום קיבלת את נסרין

