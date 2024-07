סלין דיון חזרה לחיים בטקס פתיחת האולימפיאדה בפריז

זה היה דובדבן מאוד מתוק בקצפת פתיחת משחקי האולימפיאדה בפריז. סלין דיון חזרה בצורה יוצאת דופן לבמה למרות המאבק שלה עם תסמונת האדם הנוקשה, דיון הציגה הופעה עוצמתית, שסימנה קאמבק משמעותי לאחר תקופה ארוכה של היעדרות מהופעות חיות.

טקס הפתיחה היה אירוע היסטורי שכן היה זה הטקס האולימפי הראשון שנערך מחוץ לאצטדיון, והפך את נהר הסיין לבמה מפוארת ההופעה של דיון הייתה אחת מרגעי השיא, והוסיפה לפאר של האירוע.

סלין נעלה את הטקס ביום שישי מיד לאחר הדלקת האש האולימפית, בהופעה שעל במה שמוקמה על מגדל אייפל, בביצוע הקלאסיקה הנצחית: "L'Hymne à l'amour" של אדית פיאף.

לבושה בשמלה לבנה מהממת עשתה סלין ביצוע שהדהים את כל מי שעקב אחריה בשנה הקשה האחרונה, כאשר הסיכויים לשיקומה נראו קלושים ביותר.

ההופעה החיה בפריז היתה הראשונה מאז שחשפה שהיא חלתה תסמונת האדם הנוקשה, "תסמונת נדירה ומתקדמת המשפיעה על מערכת העצבים, במיוחד על המוח וחוט השדרה", על פי המכון הלאומי להפרעות נוירולוגיות.

דיון, 56, הודיעה בדצמבר 2022 שהיא לוקחת חופש ממחויבויות מקצועיות כדי להתמקד בבריאותה לאחר שחשפה את האבחנה.

הפעם האחרונה שבה הופיעה ב – "My Heart Will Go On" הייתה בשידור חי במרץ 2020, בניו ג'רזי.

ליידי גאגא פתחה את אירוע האולימפיאדה בהופעה לאורך נהר הסיין ב- "Mon truc en plume", מאת זיזי ז'נמאייר, בהופעה נוסח המיוזיק הול בשנות ה-50.

בחודש שעבר, דיון שיתפה פרטים נוספים על כמה קשים חייה הפכו עם תסמונת האדם הנוקשה, שגורמת להתכווצויות לא רצוניות ולנוקשות שרירים, בסרט התיעודי החדש שלה "I Am: Celine Dion" שיצא באמזון.

בראיון ל-NBC אמרה הזמרת, כי הניסיון לשיר במצבה מרגיש "כאילו מישהו חונק אותך".

העוויתות יכולות לתקוף חלקים שונים בגופה, כולל הבטן, עמוד השדרה והצלעות, אמרה.

היו לי צלעות שבורות בשלב מסוים, כי לפעמים כאשר המצב מאוד חמור, זה יכול לשבור גם כמה צלעות", חשפה.

עם זאת, בסרט התיעודי, דיון אמרה שהיא נחושה לחזור לה להופיע.

"אם אני לא אוכל לרוץ, אני אלך. אם אני לא אוכל ללכת, אני אזחל," היא אמרה. "ואני לא אפסיק. אני לא אפסיק."

