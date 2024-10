סר קליף ריצ'רד יתחיל את סיבוב ההופעות העולמי שלו בקרדיף בשנה הבאה.

"אני שמח להודיע ​​שאני הולך לצאת שוב לסיבוב הופעות בשנת 2025 כדי לחגוג את יום הולדתי ה-85", אמר בסרטון במדיה החברתית.

הזמר בן ה-84 יתחיל את סיבוב ההופעות שלו הנקרא-Can't Stop Me Now באוסטרליה וניו זילנד, לפני שיופיע בקרדיף ב-30 בנובמבר 2025. בין השאר יבצע רבים מלהיטיו האייקוניים כמו Move It ו-The Young Ones.

קליף ריצ'ארד, פיטר פן של הפופ, ה – proud bachelor boy, יודע את לב הקהל (אוהב הנוסטלגיה), הוא יודע ששרשרת להיטי העבר היא המתכון המנצח. האיש נראה צעיר לפחות ב – 20 שנה מגילו , והוא זז על הבמה כאילו יש לו לפחות 10 שנים נוספות (על הבמה) קולו – כנ"ל, התנועה שלו, שאינה מביישת את ימי העשרה שלו, וגם: הוא מקרין – בחור נחמד. מוסיקה נחמדה. לא גדולה. במיוחד להיטי ה – old-school rockabilly מהשישים.

Cliff Richard – Tour Announcement 2025

סר קליף ריצ'רד (84) יתחיל סיבוב הופעות חדש בבריטניה ב-2025. כאן בהפועתו בישראל ב-2013

קליף ריצ'ארד ההופעה בישראל 2013

קליף ריצ'ארד – שירי שנות החמישים-שישים