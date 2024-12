פוליס Every Breath You Take

אין כמו פוליס והשיר הזה לייצג את השמונים. הלהיט הגדול של 1983, מקומות ראשונים בבריטניה ובארה"ב, נציג הגל החדש של הרוק. את השיר כתב סטינג, סולן הלהקה אחרי שנפרד מאשתו, פרנסיס טומלטי.

בראיון שסטינג נתן ב-1983 לעיתון הרוק ניו מיוזיקל אקספרס הוא תיאר את השיר כ – nasty little song, שיר מרושע קטן – על קנאה של מי שחש בעלות על אהובתו. זה אינו שיר אהבה אלא שיר קנאה. לגבי מי שפרשן את השיר כמתייחס לציד – הסביר סטינג כי הפרשנות נובעת מהמילים הקשות – כמעט סדיסטיות שבו. מצד אחר – הצלילים המינוריים מרככים את התוכן. סטינג לא חשב שזהו שיר פורץ דרך, לא מקורי במיוחד מבחינה מוסיקלית.

"פוליס" ילידת 1977, הייתה תרכובת של פאנק-פופ-רגאיי-רוק-ניו-וייב, צלילים שנוצרו בנגינת הגיטרה המעולה של אנדי סאמרס, הצליל הפולירתמי של סטיוארט קופלנד בתופים וקולו המקונן משהו של סטינג. ההרכב אולי רצה להיות Punk, אבל בפועל, ככל שהלהקה התקדמה – המוסיקה שלה הפכה עשירה ומורכבת עד נגיעות בג'אז. (השיר הוא אחד משירי האלבום Synchronicity שיצא ב-1983)

Every breath you take/ Every move you make/ Every bond you break/ Every step you take/ I'll be watching you.

Every single day/ Every word you say/ Every game you play/ Every night you stay/ I'll be watching you

Oh can't you see/ You belong to me?/ How my poor heart aches with every step you take

1983

1. Every Breath You Take – Police

2. Girls Just Want To Have Fun – Cyndi Lauper

3. Jump – Van Halen

4. Flashdance…What a Feeling – Irene Cara

5. All Night Long (All Night) – Lionel Richie

6. Blue Monday – New Order

7. Relax – Frankie Goes To Hollywood

8. Time After Time – Cyndi Lauper

9. Let's Dance – David Bowie

10. Karma Chameleon – Culture Club