פיטר פרמפטון Baby I Love Your Way

צללים נעים מול עיני, ולאורך הדף, לפתע היום הופך לילה, רחוק מהעיר, אל תהסס, כי אהבתך לא תחכה, הו בייבי, אוהב את דרכך כל יום"…

פיטר פרמפטון – באחת הבלדות הרומנטיות היפות של אמצע שנות השבעים. השיר השתלב באלבום הלייב של פרמפטון ב-1975 Frampton Comes Alive ויצא כסינגל בגרסה שניה (גרסת הלייב) שהגיעה למקום ה-12 במצעד האמריקאי, 43 במצעד הבריטי.

האלבום הנ"ל היווה את שיר דרכו המוסיקלית של פיטר קנת' פרמפטון Peter Kenneth Frampton , מוסיקאי בריטי יליד אפריל 1950, יוצר, גיטריסט, רב נגן בעל קול טנור יוצא מהכלל. חבר בלהקות Humble Pie ו – The Herd. הוא נמכר ב-6 מיליוני עותקים בארה"ב בלבד. לפרמפטון היו עוד כמה להיטים באותם ימים כ – Show Me the Way ו – Do You Feel Like We Do, שכולם הפכו לקלאסיקות על גלי רדיו הרוק.

**** השיר הוקלט על ידי להקת הרגאיי / פופ האמריקאית ביג מאונטיין בשנת 1993, והגיע למקום השישי במצעד הבילבורד הוט 100 של ארה"ב ולמקום השני במצעד הסינגלים בבריטניה. הגרסה הזו זכתה להצלחה עולמית גדולה, והגיעה לעשירייה הראשונה במדינות רבות ברחבי אירופה ובעולם. (וידיאו למטה)

Shadows grow so long before my eyes/ And they're moving across the page/ Suddenly the day turns into night/ Far away from the city but don't hesitate/'Cause your love won't wait hey/ Ooh baby I love your way every day/ want to tell you I love your way every day/ want to be with you night and day

Moon appears to shine and light the sky/ With the help of some fireflies /

I wonder how they have the power shine shine shine/ I can see them under the pines/ But don't hesitate ’cause your love won't wait hey/ Ooh baby I love your way every day/ want to tell you I love your way every day/ want to be with you night and day uh yeah

But don't hesitate ’cause your love won't wait/ I can see the sunset in your eyes/ Brown and grey and blue besides/ Clouds are stalking islands in the sun / Wish I could dry one out of season/ But don't hesitate ’cause your love won't wait hey/ Ooh baby I love your way every day / want to tell you I love your way uuhh/ want to be with you night and day/ Ooh baby I love your way every day/ want to tell you I love your way uuhh/ want to be with you night and day

.

Writer/s: FRAMPTON, PETER KENNETH

1977

2012

oooh Baby I Love Your Way Big Mountain