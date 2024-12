“The Power of Love” של Frankie Goes to Hollywood הוא אחד הלהיטים הגדולים של הלהקה הבריטית מהאייטיז. הוא יצא לראשונה בשנת 1984 והיה הסינגל השלישי מתוך אלבום הבכורה שלהם, Welcome to the Pleasuredome.

השיר עסק ברוחניות ובדת. הוא הוכיח שהלהקה אינה חוששת להתמודד עם נושאים שנויים במחלוקת; הקודמים שלהם – "להירגע" נכתב על על סקס ו"שני שבטים" היה על פוליטיקה.מילות השיר מתארות את הכוח הטרנסצנדנטי של האהבה – כיצד היא יכולה להיות כוח חזק, מרפא ומשמעותי. יש בו אווירה של רומנטיקה אינטימית לצד נימה רוחנית כמעט מיסטית. בראיונות מאוחרים יותר, הסולן הולי ג’ונסון הסביר שהשיר הוא על “הכוח המטהר של אהבה”.

שמה של הלהקה שאול מכותרת בעתון ישן: פרנקי הולך להוליווד! ומתחת לכותרת היתה ידיעה על פרנק סינטרה שהגיע להוליווד כדי להשתתף בצילומי סרט קולנוע.

.הלהקה הורכבה מהצמד הולי ג'ונסון הזמר ופול ראת'רפורד שהיה לו תפקיד מיוחד בהרכב – קולות רקע ורקדן. הולי ופול היו הומוסקסואלים מוחצנים ופרובוקטיביים, שעבדו על דימוי מוחצן עם אלמנטים של פורנוגרפיה, רומנטיקה ובוטות. המפיק טרבור הורן לקח את הלהקה תחת חסותו והחתים את חבריה בחברת התקליטים ZTT, הוא שיווק את פרנקי הולך להוליווד באופן אגרסיבי תוך שימוש במיניות בוטה, גרסאות ארוכות לסינגלים, חולצות ובהן מסרים או ציטוטים של הלהקה וקליפים מושקעים.

סינגלים ראשונים מצליחים מאוד – Relax שיצא עם קליפ אלים במיוחד – הקליפ הותר לשידור בשעות הלילה המאוחרות בלבד בטלוויזיה הבריטית, (בישראל בשנות השמונים הוא שודר רק פעם אחת ובמהדורה מצונזרת של דקה בלבד במסגרת התוכנית עד פופ שהנחה אהוד מנור). Two Tribes, הסינגל השני, שהה במקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי במשך תשעה שבועות. "כוחה של האהבה" (מקום ראשון בבריטניה משך שבוע אחד), שהקליפ שלו, שתיאר את הולדת ישו, צולם בישראל מבלי שחברי הלהקה נראו בו.

פרנקי הולך להוליווד The Power Of Love

I'll protect you from the hooded claw/ Keep the vampires from your door/ Feels like fire/ I'm so in love with you/ Dreams are like angels/ They keep bad at bay-bad at bay/ Love is the light/ Scaring darkness away-yeah// I'm so in love with you/ Purge the soul/ Make love your goal// The power of love/ A force from above/ Cleaning my soul /Flame on burn desire/ Love with tongues of fire/ Purge the soul/ Make love your goal/ I'll protect you from the hooded claw/ Keep the vampires from your door/ When the chips are down / I'll be around/ With my undying, death-defying/ Love for you/ Envy will hurt itself/ Let yourself be beautiful/ Sparkling love, flowers/ And pearls and pretty girls/ Love is like an energy/ Rushin' rushin' inside of me/ The power of love/ A force from above/ Cleaning my soul/ Flame on burn desire/ Love with tongues of fire/ Purge the soul/ Make love your goal