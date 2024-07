כל פעם שהוא משחרר משהו, יש לצפות להפתעה. "Cody LaRae" הוא דמות מהסרט הקרוב של צ'יילדיש גמבינו "Bando Stone & the New World". הוא לקח הפסקה (אולי משירה) וגילה שלמרות שהוא לא יוצר מוזיקה, אף אחד לא מפריע לו שהוא לא.

בשיר הזה, "Cody LaRae" מגיע לגילוי כשלקח את ההפסקה הזו אף אחד לא שם זין, ושכל דבר בעברו, לכן, לא משנה. הגילוי הזה שיחרר את קודי מרעיונותיו בעבר. במובן מסוים, בעוד שהוא מרשה לעצמו להתאבל על העבר שהוא מאבד כעת, הוא מוכן להתקדם עם נקודת מבט מחודשת על חייו.

אני אוהב את הצליל החדש הזה שגמבינו מתנסה בו מהפתיחה בצליל המונד, שירת הסול, הבית הקצבי טעון הרוק שהולך ומתעצם בהרמוניה קולית, במעבר פסנתר אפקטיבי. אכן הפתיע.

צ'יילדיש גמבינו Lithonia

Cody LaRae/ He had a break/ He's findin' out

That nobody gives a fuck

I did my job/ I paid my dues

Love is for fools/ 'Cause nobody gives a fuck

No one, no one No one/ Nobody gives a fuck

I feel liberated/ Overmedicated/ It was overrated/ Damn, what you want

I can tell by the look on your face (Oh)/ Let me outta here (Oh)

I've been gone so long/ Don't you know that/ This is the moment

You're watching us throw it away

Cody LaRae (Cody LaRae)/ He had a break (He had a break)

He's findin' out/ That nobody gives a fuck (Oh)

I did my job (I did my job)

I paid my dues (I paid my dues)

Love is for fools/ 'Cause nobody gives a fuck

Nobody gives a fuck

?My sweet Lithonia/ What have you done

These are your children/ I am your son

Cody LaRae (Cody LaRae)

What have you done? (He had a break)

(He's findin' out)

Nobody gives a fuck

Cody LaRae (Cody LaRae)

What have you done? (I paid my dues)

(Love is for fools)/ Nobody gives a fuck