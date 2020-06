אל תנסו לבטא את השם שלו בנורבגית (משהו כמו שירה גריוואל דאל) גם הוא הבין כי "קייגו" ימכור יותר טוב מאז הרמיקס שעשה לאד שירן ב – I See Fire והסינגל Firestone. יחסי הציבור יפציצו במספרים. מיליוני צפיות, מיליארדי סטריימינג. איך? קייגו הוא המכנה המשותף הגלובלי כשמדובר בפופ ובמוסיקה לרחבות. קחו את רשימת ה-18 למטה. נדמה לי שלא תמצאו כאן שיר אחד שלט ייכנס למעגל הפופ הקוסמופוליטי.

באלבום השלישי המפואר שלו, הדיג'יי הנורווגי בן ה -28 ממריא לגבהים חדשים תוך שהוא נשאר נאמן לסאונד ההאוז שלו. חלק ניכר מהאלבום, שהוא האלבום הבא אחרי "ילדים מאוהבים" Kids in Love של 2017, נשאר נאמן לנוסחה שקייגו שיכלל במהלך השנים: קצבי דאנס מהירים, מיד טמפו, מלודיות קליטות סוחפות, ניצול אפקטיבי של קלידים. מי שיאשימו במיחזור נוסחאות הפקה – טועה. קייגו מתפתח כמוסיקאי לא ממחזר.

“The Truth” מציג את הזמרת האמריקאית ואלרי ברוסארד, בפתיחה מעוררת על בן זוג שמשתנה עם הזמן – "כל הלילה, אני תוהה למה אתה משקר". הרמוניות שירה יפות מגיעות מ – How Would I Know מ – Oh Wonder.

Higher Love היה השיר הראשון של סטיבי ווינווד כאמן סולו שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקני וגם זכה בשני פרסי גראמי בשנת 1987. ויטני יוסטון הקליטה את השיר הזה, אבל הגרסה שלה שוחררה רק ביפן, כצד B של הסינגל "I'm Your Baby Tonight" ונכללה באלבומה השלישי – "I'm Your Baby Tonight. קייגו עיצב מחדש את השיר את השיר בגרסה עכשווית. רמיקס הדאנס מציב את קולה בחזית השיר קולה חד, צלול וחזק כל כך, עד שהיא חודרת אל תוך השיר בתשוקה עצומה, ומחזיר אל שורשי הגוספל שלה כשהיא תוהה אם יש "אהבה גבוהה יותר", שהופכת את החיים לטובים יותר. שגורמת לחיינו להיות ראויים לחיות. במקום להאפיל על יוסטון, קייגו משתמש בתבונה בכלי הקשה אלקטרוניים כדי כדי להדגיש את עוצמתה של של יוסטון, והיא אכן נשמעת עדיין גדולה אחרי כל השנים.

סאשה סלואן משתף פעולה ב"אני אחכה" (שיר מס. 11) מהשירים היותר בולטים באלבום בפורמט EDM מאז "Wake Me Up" של אביצ'י המנוח. קייגו ממשיך עם המוסיקאי מנאשוויל, Sam Tinnesz ב "אל תוותר על אהבה", שנשמע כאילו הוקלט בצוללת. ( כולל שורה שמדברת על "לחיות מתחת למים") השיר מוזרר, חדשני, שרק קייגו יהמ עמדו יכול להרשות להכניס לאלבום.

The Truth with Valerie Broussard

Lose Somebody with OneRepublic

Feels Like Forever with Jamie N Commons

Freedom with Zak Abel

Beautiful ith Sandro Cavazza

To Die For with St. Lundi

Broken Glass with Kim Petras

How Would I Know with Oh Wonder

Could You Love Me with Dreamlab

Higher Love with Whitney Houston

I'll Wait with Sasha Sloan

Don't Give Up On Love with Sam Tinnesz

Say You Will with Patrick Droney & Petey

Follow with Joe Janiak

Like It Is with Zara Larsson & Tyga

Someday with Zac Brown

Hurtin with Rhys Lewis