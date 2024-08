קליפורד בראון Ultimate

למרות שלמעריצים ולאספני הג'אז הרציניים יהיה שימוש מועט ב Ultimate Clifford Brown , עדיין מדובר באוסף טוב כפי שנבחר על ידי החצוצרן ניקולס פייטון עבור הסדרה של חברת Verve. התקליט מציג את החצוצרן במגוון מוזיקלי מיוחד. כמבוא לבראון האוסף עובד טוב מאוד. בין המספרים המוצגים ניתן למצוא את "אבק כוכבים", "I Get a Kick Out of You,, "דלילה", "I've Got You Under My Skin", "צ'רוקי", "סטומפין"לייב בסאבוי, ו"שיר ספטמבר". הדיסק הזה הוא התגלמותו של קליפורד בראון הגדול, שהקריירה שלו נקטעה באיבה עקב מותו בתאונת דרכים (היה בן 26 במותו) . יש שטוענים שבראון היה הנגן הג'אז המשפיע ביותר יחסית לאורך הקריירה שלו.

משתתפים נגנים וזמרים מהשורה הראשונה כמו מקס רואץ', סוני רולינס, הרולד לנד, דינה וושינגטון, הלן מירל ושרה ווהן.

זה כנראה התקליט טוב ביותר עבור מישהו שרוצה להכיר את קליפורד וללמוד למה הוא נחשב כזה ענק ג'אז. קליפורד יעשה את זה גם בבלדות ("אבק כוכבים", "זכרונות ממך") גם ברצועות המהירות יותר ("Gertrude's Bounce"), גם בליווי מלאה ההשראה של שרה ווהן ב"שיר ספטמבר" והטיפול המובהק שלו ב"I Get a Kick", שכולל את אחד מסולואי התופים הכי בולטים בהיסטוריה של מקס רואץ' האחד והיחיד.

Clifford Brown – Oh, lady be good – Memories of you