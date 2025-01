קבלו ברכת Happy New Year מרובי וויליאמס לשנה החדשה ממסיבת הסילבסטר של ABC בסידני, אוסטרליה. הזמר הופיע מול בית האופרה האגדי של סידני וגשר הנמל במהלך הספירה לאחור של רשת הטלוויזיה לחצות. סט שמונה השירים של וויליאמס היה מלא בלהיטים חובקי קריירה כמו 'Let Me Entertain You', 'Feel', 'Rock DJ' ועוד. הוא גם ניגן בביצוע של '‘Land of 1000 Dances’ ' של כריס קנר ואת 'You're The Voice' של כריס

תומפסון.

השיר האחרון של הלילה היה הבלדה שלו "Angels" משנת 1997. לאחר שהשיר הסתיים, הצטרפו לזמר לבמה מארחי הלילה ויחד הם ספרו לאחור לשנה החדשה שנחגגה במופע הזיקוקים האגדי של העיר.

רובי ויליאמס Let Me Entertain You Tour פארק הירקון 2015

רובי ויליאמס Happy New Year מסידני אוסטרליה – "You're The Voice"

Robbie Williams – Better Man | Sydney New Year's Eve 2024

Robbie Williams – Land of a Thousand Dances | Sydney New Year's Eve 2024

Robbie Williams – Let Me Entertain You | Sydney New Year's Eve 2024