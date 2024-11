רוי היינס, מתופף הג'אז,שהקריירה שלו נמשכה תשעה עשורים, מת בגיל 99

רוי היינס (Roy Haynes), מתופף הג'אז, אחד המוזיקאים האחרונים שנותרו בתקופת הסווינג והביבופ של הג'אז, מת בגיל 99. בתו לסלי היינס-גילמור אמרה שהוא מת בעקבות מחלה קצרה. היינס נחשב לאחד המתופפים המקוריים והמגוונים ביותר, עם קריירה ארוכה שנמשכת למעלה מ-70 שנה. היינס היה שותף לפרויקטים עם כל הגדולים, מסטן גץ ועד ג’ון קולטריין. צ'רלי פארקר, באד פאוול, סוני רולינס, מיילס דייויס, ג'ון קולטריין ועוד עשרות. הסגנון האנרגטי של היינס הקיף גם פיוז'ן וג'אז אוונגרד.

היינס, שנולד ב-1925 ברוקסברי, מסצ'וסטס, פיתח עניין מוקדם בג'אז לפני שהחל לתופף מקצועי במועדוני לילה בבוסטון כנער. פעם הוא נזכר: "מורה בבית הספר שלח אותי פעם למנהל, כי תופפתי עם הידיים על השולחן בכיתה".

היינס ניגן לראשונה תחת מנהיגי התזמורות מתקופת הסווינג כולל סבי לואיס, פרנקי ניוטון ופליקס ברבוצה, ובמעבר לניו יורק ב-1945 הוא נ ללהקות הגדולות של לואי ראסל ולואי ארמסטרונג, ולנגן עם הסקסופוניסט לסטר יאנג. היינס קיבל הכינוי Snapcrackle, קריצה לסגנון המהיר והרב-תכליתי שלו. הוא סובב עולם בליווי זמרת הג'אז שרה ווהן במשך חמש שנים באמצע שנות ה-50.

הרבגוניות שלו אפשרה לו לעבור מביבופ לסגנון הפוסט-בופ החופשי יותר, והוא ניגן עבור הלייבל Blue Note בהקלטות של של אנדרו היל, ג'קי מקלין ואחרים. הוא המשיך בקריירת ההקלטות והסיבובים שלו עד שנת ה-2010 ואילך.

היינס הוציא אלבומים מוערכים כמנהיג להקה, כמו Out of the Afternoon מ-1962 (עם רולנד קירק), והקים להקה משלו, Hip Ensemble בסוף שנות ה-60.

הקריירה שלו נמשכה מעבר לגיל פרישתם של רבים מבני דורו. אלבומו מ-2004 Fountain of Youth ו-Whereas מ-2007 זיכו אותו במועמדויות לגראמי, האחרון כשהיה בשנות ה-80 המוקדמות לחייו, והוא קיבל גראמי על מפעל חיים ב-2012. היינס חגג את יום הולדתו ה-94 בהופעה במועדון הג'אז Blue Note בניו יורק –

בראיון ל- Percussive Arts Society הוא אמר: "אולי הסוד של להישאר צעיר הוא לנגן בתופים. אני יודע שההופעה גורמת לי להרגיש טוב, גם גורמת לי לישון טוב".

בדברים לציון יום הולדתו ה-96 של היינס, וויין שורטר כינה אותו "אלוף בשבילי", ברנפורד מרסליס אמר שהוא היה מתופף הג'אז הגדול ביותר אי פעם – "אם אתה חושב על רמת הגיוון שיש לו, הוא פשוט מדהים". זמרת הג'אז טרי לין קרינגטון אמרה: "הדרך של רוי להפוך את מערכת התופים לזורמת יותר היא חסרת תקדים… הנגינה שלו גורמת לי לראות בעצמי אפשרויות אחרות".

היינס הותיר אחריו את בניו קרייג וגראהם, האחרון קורנטיסט המוכר בזכות תרומתו לנו-ג'אז, ואת נכדו, המתופף מרקוס גילמור.

10 מתופפי הג'אז הגדולים

הטריו של רוי היינס עם דנילו פרז ו'ג'ון פטיטוצ'י

Roy Haynes – Chick Corea: The unbelievable Drum Solo

רוי היינס פייסבוק