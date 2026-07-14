סטן אורבן בן 79 השתתף בעונה ה-12 של התוכנית "The Voice UK" בשנת 2023. והחזיר במופע פסנתר מסעיר לשורשי הרוקנרול. המנטור טום ג'ונס הצטרף לין ב – Great Balls of Fire, שיר שהפך ללהיט נצח בביצועו של ג'רי לי לואיס, שמשלב גוספל, קאנטרי, בלוז ובוגי־ווגי על פסנתר.

פרט לשיר הזה אורבן ביצע את Little Queenie – בלוז מהיר עם גיטרה טיפוסית של צ'אק ברי. Johnny B. Goode– אולי השיר המזוהה ביותר עם המעבר מהבלוז לרוק. Hound Dog של Big Mama Thornton נכתב במקור כשיר בלוז, הרבה לפני שאלביס הקליט אותו.

המכנה המשותף של כל השירים הנ"ל הוא שהם אבני יסוד של הרוקנ'רול המוקדם, ובעיקר של התקופה שבה הרוקנ'רול נולד בשנות ה־50. צ'אק ברי, ג'רי לי לואיס וביג מאמא תורנטון הם מהאדריכלים של הסגנון שממנו התפתח הרוק המודרני.

השירים האלה אינם מבחן רק ליכולת ווקאלית הם בוחנים נוכחות בימתית, קצב, יכולת לספר סיפור תוך כדי, כריזמה., תקשורת עם הקהל. אפשר לשיר אותם "נכון" ועדיין לא לשכנע.

לכל שיר יש גיבור. Little Queenie – בחור שמנסה להתחיל עם נערה במסיבה., Johnny B. Goode – סיפורו של נער כפרי שמנגן גיטרה וחולם להצליח., Hound Dog – אישה שמעמידה גבר במקומו ומסרבת להמשיך לסבול אותו, Great Balls of Fire – התאהבות חסרת שליטה.

שלושה מהם קשורים ישירות לצ'אק ברי או לדורו. צ'אק ברי נחשב לאבי גיטרת הרוק, וג'וני ב. גוד הוא כמעט "המנון" של כל גיטריסט רוק. ביג מאמא תורנטון מייצגת את הצד השחור של ההיסטוריה – חשוב לזכור ש־Hound Dog התפרסם תחילה בביצועה, ורק אחר כך הפך ללהיט עולמי בביצועו של אלביס פרסלי.

למה דווקא השירים האלה? כי הם מייצגים כמעט את "ערכת ההתחלה" של הרוקנ'רול: Chuck Berry – הגיטרה והכתיבה., Jerry Lee Lewis – הפסנתר והאנרגיה המתפרצת., Big Mama Thornton – הבלוז והעוצמה הווקאלית. כל מי שרוצה להוכיח שהוא מבין רוקנ'רול צריך לדעת לבצע שירים כאלה.

השירים האלה הם אינם דורשים קול "נקי" או טכניקה קלאסית. להפך, הם נשמעים הכי טוב כשהמבצע מכניס לתוכם חוצפה, הומור, חום ואנרגיה. זו הסיבה שהם ממשיכים לעבוד גם יותר מ־70 שנה אחרי שנכתבו: הם לא רק שירים, אלא ביטויים של רוח הרוקנ'רול – חופש, ביטחון עצמי, שובבות, והאמונה שמוזיקה טובה צריכה קודם כול לגרום לאנשים לזוז.

רוקנרול בדה וויס בריטניה עם סטן אורבן בן 79