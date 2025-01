"ובכן… יש לי אישה, הרחק מעיר/ זה טוב לי, אה כן/ יש לי אישה, הרבה הרחק מהעיר/ טוב לי, אה כן

היא נותנת לי כסף כשאני במצוקה/ כן, היא באמת סוג של חברה/ יש לי אישה, הרחק מהעיר/ זה טוב לי, אה כן"

אחד הלהיטים הבולטים והמבוקשים של ריי צ'ארלס בשנות החמישים (1954) הוא גרסה מחודשת וחילונית של שיר גוספל ששמו "My Jesus Is All the World to Me", השיר שבו עשו שימוש במילים חילוניות בסגנון גוספל. יש אנשים הרואים בשילוב הזה של R&B, גוספל וג'אז כשיר הנשמה הראשון אי פעם.

ריי צ'ארלס כתב את השיר עם מנהיג הלהקה שלו רנאלד ריצ'רד לאחר ששמע ספיריצ'ואל ברדיו בזמן שהלהקה שלו הייתה בדרכים.

השילוב של גוספל בבלוז ברצועה הזו היה זעזע חוגים מסוימים, אבל גם הפך את השיר לנגיש לקהל רחב יותר. ההחלטה לערבב סגנונות קרתה באופן אורגני. "פשוט הייתי עצמי", אמר צ'ארלס. "כמובן שזה יצר הרבה התנגדות אצל הרבה אנשים. אבל אז, מצד שני, זה היה להיט בקהילה השחורה ובקהילה הלבנה".

בשיר הזה, צ'ארלס שר על אישה תומכת מאוד שעוזרת לו בדרכים רבות. בשנת 2005, ווסט דיגם את השיר ללהיט מספר 1 שלו "Gold Digger". השיר של ווסט, לעומת זאת, מתאר בחורה שרודפת אחרי בחור בשביל הכסף שלו.

בשנת 1962, נגן הג'אז של פילדלפיה, ג'ימי מקגריף, הקליט גרסה אינסטרומנטלית של השיר הזה שהגיע למקום ה-20 בארה"ב. השיר הזה מוכר בזכות צליל העוגב הייחודי והשפעתו הגוספלית, מקגריף היה מבצע פופולרי במעגל מועדוני ה-R&B עד פרישתו ב-2007. הוא מת בגיל 72 ב-25 במאי 2008 מסיבוכים של טרשת נפוצה.

ריי צ'ארלס I Got A Woman

Well… I got a woman, way over town

That's good to me, oh yeah

Said I got a woman, way over town

Good to me, oh yeah

She gives me money when I'm in need

Yeah, she's a kind of friend indeed

I got a woman, way over town

That's good to me, oh yeah

She saves her loving, early in the morning

Just for me, oh yeah

She saves her loving, early in the morning

Just for me, oh yeah

She saves her loving, just for me

clways loves me, so tenderly

I got a woman, way over town

That's good to me, oh yeah

Instrumental

She's there to love me

Both day and night

Never grumbles or fusses

clways treats me right

Never running in the streets

Leaving me alone

She knows a woman's place

Is right there, now, in the home

I got a woman, way over town

That's good to me, oh yeah

Said I got a woman, way over town

That's good to me, oh yeah

She's my baby, don't you understand

Yeah, I'm her loving man, now

I got a woman, way over town

That's good to me, oh yeah

Don't you know she's all right

don't you know she's all right

She's all right, she's all right

Woo yeah

ohh yeah