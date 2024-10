יעל דקלבאום מארחת את מירה עילבוני – Hayati

במָקום שפוליטיקאים אינם חדלים מלהיכשל, באים אמנים ומנסים לעשות את מלאכתם להגשים די קיום במוסיקה. תקשיבו לשיר, תביטו בקליפ. הייתי אומר: זו אינה אוטופיה, אבל החזון הזה הוא ככל הנראה יותר משאלת לב מאשר הגשמתה. בכל זאת, שתי נשים יהודיה וערביה צועדות משני עברי החומה – שרות ומייחלות.

שירי שלום בעידן הזה במקומותנו הם כמעט לעג לרש. ההקצנה משני הצדדים חוגגת בגדול. ה"תְּנוּ לַשֶׁמֶש לַעֲלוֹת" של פעם כמעט נלעג על ידי דור צעיר שסולד משלום.

"מעל הגדר/ מעל החומה/ מעבר להגנות שעומדות גבוה/ יש מקום שבו נוכל להיפגש

מעל המנהרות קרוב לשמש/ רחוק מהקנה של הרובה/ יש מקום לך ולי

למרות שאנשים רבים אומרים/ לעולם ז ה לא יקרה/ עלינו להמשיך להתפלל

"צריך להמשיך להושיט יד/ להגיע לשמש"

יש מצב שנשים כמו יעל דקלבאום הן מיעוט. כאן היא חוזרת בשיר שני מתוך האלבום שבדרך. Hayati הוא שיר קריאה לשלום אנושי בין-אישי, הנושא את המסר שההזדמנות להתקרבות טמונה בנו, האנשים. בשיר מארחת יעל את מירה עילבוני, זמרת ערביה מכפר עילבון שמשתפת פעולה עם יעל כבר שנים. השתיים הופיעו יחד בארץ וברחבי אירופה, גם במסגרת "אנסמבל האמהות" ובאירועי "נשים עושות שלום".

הקליפ שמלווה את השיר צולם לאורך החומה בבית לחם, הן מהצד הפלסטיני והן מהצד הישראלי. על רקע המפגש המוזיקלי והאנושי שמתרחש בין מירה ויעל בקליפ, ניתן לראות את חומת בית לחם המלאה ביצירות אומנות מצידה הפלסטיני. דרך הציורים על החומה ניבטת נפש האדם שאת היצירתיות והכמיהה שלה לחופש וביטוי אי אפשר לכבות.

המסע אל האלבום החל בשנת 2016, אז צעדה יעל במשך שלוש שנים בצעדות נשים ברחבי העולם עם השיר ״תפילת האמהות״ – שהפך להמנון שלום בינלאומי ויראלי שנוגן ברשת על ידי מיליונים בכל העולם. בעודה סופגת את גלי התנועה הנשית העולמית המגוונת, כתבה יעל שירים רבים שנטענו בהשראת המסע, שעבר מהמורות רבות ושנתיים של קורונה עד שהפך למציאות מתרחשת. גם ההפקה עברה דרך ארוכה, מתהליך של פיתוח ויצירה עם אדם בן אמיתי ועד לכיוון ועיצוב מחודש בגרוב ובסאונד של רונן סבו.

בשירי האלבום, שיראה אור בחודשים הקרובים, לוקחות חלק אמניות בינלאומיות ידועות, בהן ג׳וס סטון, זאפ מאמא, ניקי גלאספי (המתופפת של ביונסה) ואמירה ליון, לצד מקהלות מדרום אפריקה וניו יורק וזמרות ערביות ויהודיות, דתיות וחילוניות מישראל.

יעל דקלבאום What About The Women

יעל דקלבאום מארחת את מירה עילבוני – Hayati

Over the fence/ Over the wall/ Beyond defenses standing tall/ There is a place where we can meet

Over the tunnels close to the sun/ Far from the barrel of a gun/ There is a place for you and me

Though many people say/ This can never be done/ We got to keep on praying

Got to keep reaching out/ Reach for the sun

Into the light walk with me/ Into the light where we can be free

Into light there’s a place where we can be as one

Into the light it’s time to see/ Into the light with simplicity

Into the light you’re a part of me

بدي حرية، بدك حياة

بدنا نعيش زي نجوم السما

ما هم زي بعض بس بيلمعوا سوا

You say shalom/ You say salam/ You say Mahabba – In English it’s love

You say tomato, I say tomahto, oh…

Many people say/ This can never be done/ Still here we are together

Singing this song/ Under the sun/ Into the light walk with me…

رغم كل الأفكار، احنا انسان

Here we are together/ Singing this song/ Under the sun

Into the light walk with me/ Into the light where we can be free

Into light there’s a place where we can be as one

Into the light it’s time to see/ Into the light with simplicity

Into the light you’re a part of me/ Far from the fire fears and lies

Keeping us both on the other side/ Only one place seems to be right

Into the light

