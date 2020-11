למה לא השאירו את השיר לאירוויזיון? אה, רגע יש כבר מועמדת לאירוויזיון 2021. אז שווה לנסות במצעדי המערב. סוג של קומבינה לא צפויה בין זמרת מיינסטרים (שירי מימון) לסולן להקת בובנאים (רד אורבך) שחברו לבלדת פופ מנצחת, מהסוג שאינה דורשת טקסט מקורי/ מתוחכם. תן לזמרת לעלות את מפלס הרגש והוסף לה קישוט קולי של גבר מזמר, והשיר יזרום כמו מי נחל מפכים בשירא הגשמים.

"אין מילים שיכולות לומר / אני לא מסתירה דמעות היום/ אל תסתלק / אני לא אשאר כאן אבודה בחלל/ אל תעצור אותי עכשיו / כי אני מנסה עכשיו

אני לא מוותרת / יש לי לב חולם/ אל תעצור אותי עכשיו / אל תעצור אותי עכשיו/ לפני שאאבד את זה / אל תאכזב אותי".

לא קומדיה, לא צחוקים, לא שום מניפולציה, אלא פיור להיט רגש כתוב היטב, מעובד מקצועי, מלודי להפליא, מבוצע לעילא. למי להעביר בחו"ל?

שירי מימון ורד בנד Let Me Down – צילום ועריכה: דוד שחר (דייב) תסריט ובימוי: ארי פפר

No words can say/ I'm not hiding tears today

Don’t turn away/ I won't stay here lost in space

Don’t you stop me now/ Cause I'm trying now

I'm not giving up/ Got a dreaming heart

Don’t you stop me now/ Don’t you stop me now

Stop me now

Before I lose it/ Don’t you let me down

Before I lose it/ Don’t you let me down

Let me down/ Let me down

All my fears bare/ Waiting painfully aware

Alone in your embrace/ I can feel our love erase

Don’t you stop me now/ Cause I'm trying now

I'm not giving up/ Got a dreaming heart

Don’t you stop me now/ Don’t you Stop me now

Stop me now

Before I lose it/ Don’t you let me down

Before I lose it/ Don’t you let me down

Let me down/ Let me down

שירי מימון – עד שתגדל

שירי מימון – אינסטגרם

רד בנד פייסבוק