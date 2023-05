לא הבנתי את הקשר לבריכת גורדון עד שקראתי את הקומוניקט המצורף (*) גם כך – מקרי בהחלט. זה שיר אהבה מלא חמלה לבת זוג שתמיר גרינברג מעבירו למגרשו האמוציונאלי. האנגלית מצילה, כי בשפתנו זה נשמע משהו כמו: "אהיה חזק/ אני אוריד את המשקל מהכתפיים שלך ואני אשיר לך שיר/ על כל הלילות שבילינו בהתבוננות על/ אורות מעל הים/ מנצנצים באדום ובירוק/ אם את מרגישה מדוכדכת זכרי שאני/ כאן איתך עד הסוף". מי כותב רומנטיקה כזו בימינו?

מבחינת גרינברג המנגינה תעשה את העבודה. נוגע בקצב רגאיי. המעבר המלודי קורץ ללהיט, נפתח כמו פרח באביב, מבליט את תחושת ההצלה והחמלה – בעיבוד הקולות המתלווה. חספוס הקול מוסיף ממד סול חיוני.

גרינברג הוא אולד סקול מתוצרת עצמית. רוחות המוסיקה החדשות נושבות לידו ואינן מזיזות אותו. גרינברג מחובר לסול וריתם אנד בלוז. ככה לא שרים זמרים ישראלים. הטון, הצרידות, המנגינה, הפסנתר. כישראלי פרובינציאלי שהתיישר על רמה מסוימת, אני אומר: גרינברג ליגה אחרת, ועדיין מצפה ממנו לשיר האולטימטיבי, בבחינת "לזה חיכינו". נמשיך לחכות.

* תמיר: "2001, תל אביב, בריכת גורדון, אבא לוקח אותי בנוהל שבת הקבוע לבריכה, אמא מצטרפת לארוחת הצהריים, הדרי אחותי שרק נולדה בעגלה. המים צלולים, חום תל אביבי, אבא שוחה 20 בריכות שזה 2 קילומטר בתרגום שלו, אמא עם מגזין אופנה מוכר ואני קופץ למים וחושב לעצמי שהלוואי וכל זה יימשך לנצח. 2023, תל אביב, בריכת גורדון, מצלם את הזיכרון לשיר, ומקווה שכל זה יימשך לנצח…"

הקליפ צולם בבריכת גורדון בת"א, שם תמיר משחזר זיכרונות ילדות, חוויות וסיפורים בלתי נשכחים מאבא, אמא והחיים בתל אביב באותם ימים.

תמיר גרינברג Until The End בימוי וצילום: רועי ברקוביץ

I will be strong/ I’ll take the weight off your shoulders and I’ll

Sing you a song/ About all the nights we spent looking at the

Tinkering lights above the sea/ Glitter in style in reds and greens

If you’re feeling down remember that I am/ Here with you until the end

If you’re feeling down remember that I am

Here with you until the end/ Here with you until the end

The light of the moon/ Shines like a blanket on the water

And you’re humming a tune

The one that you played me the last time we went

Over to Gordon pool and drank/ Coffee and smoothies on the sand

If you’re feeling down remember that I am/ Here with you until the end

If you’re feeling down remember that I am

Here with you until the end/ Here with you until the end

Oh, oh, oh, oh/ Oh, oh, oh, oh, oh ,oh, oh

Oh, oh, oh, oh/ Oh, oh, oh, oh, oh ,oh, oh

If you’re feeling down remember that I am / ere with you until the end

If you’re feeling down remember that I am/ Here with you until the end

Here with you until the…

