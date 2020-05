כסחי לו את הראש בפטיש, צלמי הכל, ואז ברחי. נשקי עיניה בעדינות לפני שאת גומרת אותה וברחי. שנרד לתסריט הבלהות האלים של תמר אפק? כתבו שהיא גיטריסטית משהו. איך לא עלינו עליה עד עשכיו? סולנית "קרוסלה" לשעבר. "אחת הנשים היותר בועטות בסצינת הרוק העכשווית בארץ", לשון הקומוניקט.

יכול להיות. השיר הזה אינו השיר האולטימטיבי שיכניס אותה לפנתיאון נשות הרוק המובילות. המבטא מעומעם. השירה – מלנכולית, אבל התחושה מדוכדכת והאפלה נשארת בחלקתה, משאירה יותר מקום לגיטרה שלה, לנגנים המצוינים, יובל גארין בגיטרה, אורי קוטנר בבס, שמשדרגים אותה ברוח גבית חזקה. הטקסט נשמע יותר פוזה אנרכיסטית "בועטת" מאשר מלל אותנטי. הנגינה – רמה בפני עצמה. בקומוניקט כתוב שיש לה A magnetic stage presence. מהקליפ קשה להתמגנט. אולי יש להגיע להופעה כדי לתקן את הרושם מהשיר הבינוי הזה.

Hit him with a hammer/ Take it all on camera then run

Kiss her eyes with tender/ Right before you end her then run

Till there’s nowhere to run/ Till there’s nowhere to point your gun

Visit her new husbands/ Even if they’re thousands then run

Walk into his nightmares/ Stab him with your high heels then run

Till there’s nowhere to run/ Till there’s nowhere to point your gun

Till there’s no place under the sun/ Till there’s no place under the sun

Till there’s no place under the sun

דירוג: