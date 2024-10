רשימת “20 שירי הפופ הגדולים ביותר” יכולה להשתנות בהתאם לטעם אישי, תקופה, וז’אנרים שונים של פופ. הרשימה הזו אינה מייצגת טעם אישי אלא מגוון של שירים שהם אייקוניים ומעוררי השראה בז’אנר הפופ, שהתפרסמו לאורך השנים והשפיעו בצורה משמעותית על המוזיקה.

מוזיקת הפופ החלה להיווצר באמצע המאה ה-20, בעיקר בארצות הברית ובבריטניה, כשהיא הושפעה מהמוזיקה הפופולרית של אותה תקופה, כמו רוקנ’רול וג’אז. בשנות ה-60 וה-70, להקות כמו “הביטלס” ו”זמרים כמו אלביס פרסלי בלטו בעיצוב הצליל של הפופ. עם השנים, היא המשיכה להתפתח עם הופעת אמנים כמו מייקל ג’קסון ומדונה בשנות ה-80, שנחשבים למלכי הפופ. ההבדלים בין המונחים מוזיקה פופולרית ומוזיקת ​​פופ לא תמיד ברורים, אם כי "פופולרית" מתארים בצורה מדויקת יותר את כל המוזיקה הפופולרית וכוללת סגנונות רבים ושונים.

דיוויד בויל, חוקר מוזיקה, קובע כי מוזיקת ​​פופ היא כל סוג של מוזיקה שאדם נחשף אליה על ידי תקשורת ההמונים. רוב האנשים חושבים שמוזיקת ​​פופ היא רק מצעדי הסינגלים ולא הסך כל מוסיקת המצעדים. כז'אנר, מוסיקת פופ נתפסת כקיימת ומתפתחת בנפרד, .לכן, המונח "מוזיקת ​​פופ" עשוי לשמש כדי לתאר ז'אנר מובחן, שנועד לפנות לכל, המאופיין לעתים קרובות כ"מוזיקה מבוססת סינגלים מיידית המיועדת לבני נוער" בניגוד למוזיקת ​​רוק כ"מוזיקה מבוססת אלבומים למבוגרים".

משנת 1967 בערך, נעשה שימוש יותר ויותר במונח "מוזיקת ​​פופ" בניגוד למונח "מוזיקת ​​רוק" , חלוקה שנתנה משמעות כללית לשני המונחים. בעוד הרוק שאף לאותנטיות ולהרחבת האפשרויות של המוזיקה הפופולרית, הפופ היה יותר מסחרי, חולף ונגיש. לדברי המוזיקולוג הבריטי סיימון פרית', מוזיקת ​​פופ מופקת "כעניין של יוזמה ולא אמנות", והיא "נועדה לפנות לכולם" אך "לא מגיעה ממקום מסוים או מסמנת טעם מסוים". פרית' מוסיף כי היא "לא מונעת על ידי שום שאיפה משמעותית מלבד רווח ותגמול מסחרי, ובמונחים מוזיקליים, היא בעיקרה שמרנית".

מוזיקת פופ מאופיינת במבנים במבנה קליטים, מקצבים דינמיים ולחנים שמתמקדים בפנייה לקהל רחב ככל האפשר. השירים עוסקים לרוב בנושאים אוניברסליים כמו אהבה, מערכות יחסים, אושר, עצב וחיים יום-יומיים. השם “פופ” מצביע לרוב על מוסיקה נגישה. מוזיקת פופ שואבת השראה ממגוון סגנונות אחרים כמו רוק, רית’ם אנד בלוז (R&B), מוזיקה אלקטרונית, פאנק והיפ-הופ.

השירים בדרך כלל קצרים (בסביבות 3-4 דקות), עם מבנה ברור של בתים, פזמונים וגשר מוזיקלי. הפזמון קליט וחוזר על עצמו, המלודיות פשוטות וקליטות, הדגש הוא על מקצבים ממכרים. מוסיק פופ לרוב מופקת בצורה מקצועית עם שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

מוזיקת פופ ממשיכה להתעדכן ולהשתנות יחד עם הטכנולוגיות והטעמים המשתנים של הקהל, והיא נשארת אחד מהז’אנרים המשפיעים והפופולריים ביותר בעולם.

1. Michael Jackson – Billie Jean

2. Madonna – Like a Prayer

3. Britney Spears – Baby One More Time

4. Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody

5. The Beatles – Hey Jude

6. ABBA – Dancing Queen

7. Prince – Purple Rain

8. Elton John – Rocket Man

9. Tina Turner – What’s Love Got to Do with It

10. Beyoncé – Single Ladies (Put a Ring on It)

11. Rihanna – Umbrella

12. Taylor Swift – Shake It Off

13. Lady Gaga – Bad Romance

14. Adele – Rolling in the Deep

15. Bruno Mars – Uptown Funk (with Mark Ronson)

16. Justin Timberlake – Can’t Stop the Feeling

17. Ed Sheeran – Shape of You

18. Katy Perry – Firework

19. Dua Lipa – Don’t Start Now

20. The Weeknd – Blinding Lights

