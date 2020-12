אלביס פרסלי, וילי נלסון, פט שופ בויז Always On My Mind

הגבר מתנצל. לא התכונתי שתרגישי ככה. שתדעי כי תמיד היית במחשבתי, ואם גרמתי לך להרגיש כך, אני מה-זה מצטער. "אולי לא אהבתי אותך/ לעתים קרובות ככל שיכולתי/ אולי אני לא התייחסתי אליך/ די טוב כמו שהייתי צריך/ אם נתתי לך להרגיש שניה במעלה/ ילדה, אני מצטער שהייתי עיוור// אבל תמיד היית במחשבתי/ תמיד היית במחשבתי

השיר Always On My Mind מזוהה עם אלביס. הוא נכתב ע"י ג'וני כריסטופר, מרק ג'יימס וויין קארסון תומפסון והוקלט לראשונה ע"י ברנדה לי ב-1971. השיר מספר על וידויו של אדם, שמודה כי אינו עושה את מה שצריך היה לעשות כדי להוקיר את בת זוגו, אבל הוא רוצה שתדע כי תמיד חשב עליה. השיר נרשם כסינגל בז'אנר הקאונטרי ואף זכה בפרס הגראמי בקטגוריה הזו בביצוע וילי נלסון בשנת 1982.

אלביס פרסלי הקליט גרסה לשיר ב-1972. הגרסה שלו הגיעה למקום התשיעי במצעד הבריטי, אבל גרסת הכיסוי של הפט שופ בויז בסגנון דאנס הגיע למקום הראשון בבריטניה ב-1987. הצמד הוציא את השר אחרי שהופיע בתוכנית הצדעה למלך הרוק של הבי.בי.סי. השיר שימש לפרסומת של ג'ינס Levi's ב-2004.

Maybe I didn't love you/ Quite as often as I could have/ Maybe I didn't treat you/ Quite as good as I should have/ If I made you feel second best/ Girl I'm sorry I was blind

But you were always on my mind/ You were always on my mind

Maybe I didn't hold you/ All those lonely, lonely times/ I guess I never told you/

That I am so happy that you're mine/ Girl I'm sorry I was blind.

But you were always on my mind/ You were always on my mind

Tell me, tell me that your sweet love hasn't died/ Give me, give me one more chance/ To keep you satisfied/ I'll keep you satisfied

Little things I should have said and done/ I just never took the time

But you were always on my mind/ You were always on my mind

Writer/s: CHRISTOPHER, JOHN JR. / THOMPSON, WAYNE / JAMES, MARK