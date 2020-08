Clean Bandit & Mabel Tick Tock feat. 24kGoldn

סטטיק ובן אל, נועה קירל וכל המתעניינים בדאנס מקצועי. השיר הזה הוא כיתת אמן בהפקה. טיק טוק, טיק טוק – ה-Clean Bandit ממשיכים לשחק על הגל הנכון.

Clean Bandit מתמחים בשיתופי פעולה בפרופיל גבוה. השלישייה הבריטית עשתה את פריצת הדרך עם 'Rather Be' אז בהשתתפות ג'ס גלין האונימית כמעט ואז הגיעו להיטים עם שון פול, אן-מארי, דמי לובאטו, זארה לרסון ומרינה. ההרכב הוציא אלבום אולפן שני שלהם What Is Love? בסתיו 2018, ועכשיו – פרק ההמשך עם מייבל והראפר 24kGolden.

'Tick Tock' זה בדיוק מה שהיית מצפה משיתוף פעולה מהסוג הזה המכוון לנתיבי הרדיו הידידותי ולרחבות המועדונים . יש כאן הפקה פופית המבוססת על מקצבים אלקטרוניים קלים עטופה בצליל מיתרים. זה נשמע כמו להיט שנוצר לפי ספר כולל הקטע הקצר (middle-eight) המגשר

הראפ של 24kGolden בחלק השני זורם יפה עם המנגינה. ‘Tick Tock’ הוא סוג מוסיקה חסינת ביקורת, להיט פינוק בסוף קיץ, ויחד עם זאת אין כאן מקוריות מיוחדת, משהו מאותו הדבר שה-Clean Badict מתמחים בו עם גיבוי מבטיח הצלחה של מייבל.

Tick Tock Tick Tock/ Tick Tock Tick Tock Tick Tock/ Tick Tock Tick Tock

I don’t need no other I’m satisfied/ Doing it on my own/ Only takes one lover

To change your vibe/ Ain’t that the way it go

I don’t need nobody put you on replay/ Caught in the memory/ When you touch my body

And you say my name/ Giving me what I need/ Tick Tock Tick Tock Tick Tock

Every minute/ So lost in it / Like you in my bed/ Every hour give you power/ Losing mine instead

Twenty four seven got you on my mind/ Think about you all the time/ My body wants you night and day

Though my head is screaming go away/ Tick Tock Tick Tock Tick Tock

Twenty four seven got you on my mind/ Darlin’ I don’t have the time/ My body wants you night and day

I’m losing all control of me

Na na, nana na Tick Tock/ Na na, nana na na na/ Na na, nana na na na Tick Tock/ Na na na na na na na

(Twenty four seven I got a place with your name on it/ Just in case you decided you’re coming out (mmhm

(No time for thinking too busy dancing and drinking/ Oh you been meaning to get up to your house (mmhm

Baby throw the Fendi on the floor/ Addicted to you loving me some more/ Heard you want my body I want yours

You already know that I already know

Twenty four seven got you on my mind/ Think about you all the time/ My body wants you night and day

Though my head is screaming go away/ Tick Tock Tick Tock

Twenty four seven got you on my mind/ Darlin’ I don’t have the time/ My body wants you night and day

I’m losing all control of me

Na na, nana na Tick Tock/ Na na, nana na na na/ Na na, nana na na na Tick Tock/ Na na na na na na na

Every minute/ So lost in it / Like you in my bedq Every hour give you powerq I’m losing mine instead

Tick Tockk/ Tick Tock Tick Tock/ Tick Tock/ Tick Tock Tick Tock Tick Tock

Twenty four seven got you on my mind/ Think about you all the time/ My body wants you night and day

Though my head is screaming go away/ Tick Tock Tick Tock Tick Tock

Twenty four seven got you on my mind/ Darlin’ I don’t have the time/ My body wants you night and day

I’m losing all control of me

Na na, nana na Tick Tock/ Na na, nana na na na/ Na na, nana na na na Tick Tock/ Na na na na na na na

Na na, nana na Tick Tock/ Na na, nana na na na/ Na na, nana na na na Tick Tock/ Na na na na na na na

Tick Tock