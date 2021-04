כשהבמאי שאקה קינג חיפש אמן לבצע את שיר הנושא ל"יהודה והמשיח השחור", (“Judas and the Black Messiah”) הוא לא חשב פעמיים ופנה לזוכת הגראמי H.E.R ( ראשי תיבות של Having Everything Revealed) – שם הבמה של גבריאלה וילסון, זמרת הריתם נ' בלוז בת ה-24. בין התכונות שהפכו אותה לאמנית המושלמת למשימה, לדברי הבמאי, "רבגוניות במוזיקה, נשמה, שלמות אמנותית ואישית".

Judas and the Black Messiah הוא סרט דרמה ביוגרפי אמריקאי משנת 2021 על פרד המפטון (בגילומו של דניאל קלואויה), יו"ר של מפלגת הפנתרים השחורים בשיקגו בסוף שנות ה -60. המפטון, היה אקטיביסט אמריקאי ומהפכן סוציאליסטי את הכרתו הציבורית קיבל בתור ראש סניף של הפנתרים השחורים במדינת אילינוי, ובהקמתה "קואליציית הקשת", איגוד פוליטי של מספר קבוצות רב-גזעיות באזור שיקגו

בשנת 1967, זוהה המפטון על ידי ארגון ה-FBI כאיום רדיקלי. ה-FBI ניסה לחתור תחת פעילותו של המפטון בשיקגו על ידי זריעת דיסאינפורמציה בקרב תומכיו, ועל ידי איסוף מודיעין מסוכנים בקרב הפנתרים השחורים. בשנת 1969, המפטון נהרג במהלך פשיטה של יחידה טקטית של משטרת שיקגו, שפעלה במשותף עם התובע המחוזי של מחוז קוק וה-FBI- במהלך הפשיטה נהרג גם מארק קלארק, שהיה חבר בארגון הפנתרים השחורים, וכן נפצעו מספר אנשים נוספים. בשנת 1970, חבר מושבעים שדן במקרה, מצא כי מותם של המפטון וקלאלק היה מוצדק בנסיבות העניין/

תביעה אזרחית הוגשה לאחר מכן מטעם ניצולי התקרית, ובשמם של קרובי משפחה של המפטון וקלארק, כנגד עיריית שיקגו, מחוז קוק והממשלה הפדרלית בשנת 1982, הושגה פשרה בתיק על סך 1.85 מיליון דולרים. לאור הגילויים והמסמכים, חוקרים רבים סבורים כי מותו של המפטון היה למעשה התנקשות שנעשתה ביוזמת ה -FBI.

גישתו של שאקה קינג הייתה לתת לזמרת-יוצרת הערות על מה שהוא לא רוצה בשיר. לדבריו, "באמת רציתי לתת לה מקום רב ככל האפשר – תוך הבעת רצון לשמוע משהו עכשווי עם הדים משנת 1968. כששמעתי את ההשראה של קרטיס מייפילד, אמרתי 'כן!'"

H.E.R. "Fight For You" (From the Original Motion Picture "Judas And The Black Messiah")