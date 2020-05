הוא לא היה טוב אליה. היה אכזרי. למרות הכל היא לא רוצה לוותר עליו. ההסגר לא עוצר את שלוש בנות Haim. הן מתראיינות בזום לג'יימס קורדן ושרות את השיר – כל אחת מהמיטה שלה. סינגל נוסף מהאלבום "Women In Music Pt. III", שיציאתו נדחתה לחודש הבא בעקבות המגיפה. השיר (השישי, שהלהקה שיתפה מתוך האלבום החדש.)הוא עוד מוצר פופ-רוק משומן שמתחיל בריף גיטרה עשיר המבעבע מעל קצב מהודק של בס-תופים השיר מתעד רומן אהבה של גאות ושפל, בו הגברת מחפשת לייצב את ספינה האהבה במילים: "ובכן לשנינו היו לילות / להתעורר במיטות כזרים / אבל אני לא רוצה, לא רוצה / אני לא ' אני לא רוצה לוותר עדיין". בכתיבת השיר היה מעורב Rostam Batmanglij, לשעבר איש ה – Vampire Weekend. המפיקים הם דניאלה, אריאל רכטשייד ורוסטאם.

מה לומר: הן יודעות לעשות פופ, הן יודעות להפיק להיט, ולא תמיד העומק קובע. במעגל המיינסטרים אתה צריך לדעת איזה מפיק לקחת, וכן – המנגינה כן קובעת.

*** לא יכול להיות שלא תחפשו את הקשר הישראלי של להקת הבנות המצליחה Haim. תורידו את ה – H, ואכן, מדובר אשכרה בלהקת "חיים", והיא אחת המצליחות כיום בארה"ב.

לא בטוח שהן מעוניינות לדבר על "גאווה ישראלית". גם בחיפוש בנרות בדפי הביוגרפיה שלהן לא תגלו, שאביהן הוא מוטי חיים, שחקנה לשעבר של קבוצת הכדורגל מכבי יפו, שהיגר לארה"ב וקבע את משכנו בקליפורניה.

שלוש בנותיו הקימו כבר בבית הספר את להקת Rockhaim יחד עם הוריהן. לפני 11 שנה, הן הפכו ללהקת פופ מן המניין העונה לשם Haim. שנה לאחר מכן הוגשו להם דפים לחתימה על חוזה בחברת פולידור. Something To Tell הוא אלבומן השני, שעל ההפקה שלו חתום Ariel Rechtshaid (מייג'ור לייזר, ביונסה, אדל).

שלוש הבנות-אחיות של Haim הן אסתי (בס), דניאלה (גיטרה, תופים) ואלאנה (גיטרה וקלידים) אלבום הבכורה שלהן – “Days Are Gone" שיצא ב-2013, זכה לביקורות טובות עד מעולות, הגיע לעשיריה הראשונה במצעד ה-200 של הבילבורד וזיכה את הבנות במועמדויות ל"גראמי" האמריקני ול"בריט" הבריטי. הן הופיעו ברוב תוכניות האירוח החשובות (ג'ימי פאלון, גראהם נורטון) והגיעו עד פסטיבל גלסטונברי היוקרתי.

"Women In Music Pt. III" הוא אלבומה השלישי של הלהקה אחרי "Something To Tell You", שיצא ב- 2017, שהגיע למקום השביעי במצעד האלבומים האמריקאי Billboard 200.

Ooh, yeah, you did me so bad/ When I was in the moment/ Well, I didn't understand

Ooh, yeah, you did me so harsh/ Left me low with my high heels in the parking lot

Always thought I'd see it coming (Mmm)/ But I don't/ Got to leave the engine running in the front seat

In my momma's winter coat/ I don't wanna give up on you/ I don't wanna, don't wanna

I don't wanna have to/ Well, we both have nights waking up in strangers' beds

But I don't wanna, don't wanna/ I don't wanna give up yet

Ooh, yeah, it's still early days/ Don't know what I mean to you/ I don't know what to say

Ooh, yeah, don't walk away/ Don't look at me like that ’cause my mind's ’bout to change

(Can't believe that I'm nervous (Mmm/ Face-to-face/ All our problems on the surface, is it worth this?

I don't think it's too late/ I don't wanna give up on you/ I don't wanna, don't wanna

I don't wanna have to/ Well, we both have nights waking up in strangers' beds

But I don't wanna, don't wanna/ I don't wanna give up yet/ I don't wanna give up on you

I don't wanna, don't wanna/ I don't wanna have to

Well, we both have nights waking up in strangers' beds/ But I don't wanna, don't wanna

I don't wanna give up yet

דירוג: