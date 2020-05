המרחק בינה ובינו. הפיזי, המנטלי. הזמן לא ריפא דבר. בכל זאת היא נזכרת בו. מתנצלת אם פגעה בו. שברה את לבבו. מסוקרנת אם יסכים להיפגש. אדל בחרה לחזור מלנכולית, עגומה, מדוכדכת. אמוציונאלית. כוכבת הפופ הגדולה ביותר בעידן הזה באה שוב ממקום אישי, שרה מעומק צערה ללא מלודרמות וצלצולי פעמונים.

הבלדה מעידה על עוצמת האיפוק של אדל החל מצלילי הפסנתר הפותחים, צלילי מיתר שמעניקים עומק. עיבוד שתומך אבל אינו מאפיל. שיר יפהפה על אובדן וחרטה, סיפור אישי שרבים יכולים להזדהות איתו. זה קרה כמעט לכל אחד. האהבה ההיא חסרת הסיכוי, אבל ממשיכה לשלוח אותות חזקים מהעבר.

בהבעה שלה אין שמץ של זיוף. היא משכנעת בכנותה, כשהיא משתפת את המאזין בסיפור מתוך יומנה האישי. כל מה שאהבנו אצל אדל בפרק הקודם שלה – קיים כאן. מהימנות אמוציונאלית, ישירות, האיזון בין אינטימי לדרמטי, נטולת יומרה. שרה אל המאזין בגובה עיניו. בעידן מחניק של הפקות אינסטנט, זמרות וזמרים מתועשים, השיר הזה הוא אוויר לנשימה.

הקליפ בו מככבים אדל וטריסטן ווילדס, בבמויו של חבייר דולן, שבר את שיא ההגעה הקצרה ביותר של שיר למיליארד צפיות ביוטיוב ב- 88 יום. כרגע יש לו מעל 12 מיליון לייקים, מה שהופך אותו לסרטון החמישי שהכי אהוב ביוטיוב.

Hello, it's me/ I was wondering if after all these years

You'd like to meet, to go over everything/ They say that time's supposed to heal ya

But I ain't done much healing/ Hello, can you hear me?

I'm in California dreaming about who we used to be/ When we were younger and free

I've forgotten how it felt before the world fell at our feet/ There's such a difference between us

And a million miles/ Hello from the other side/ I must've called a thousand times to tell you

I'm sorry, for everything that I've done/ But when I call you never seem to be home

Hello from the outside

