High החדש של הדה צ'יינסמוקרס

לאחר הפסקה של שנתיים מסיבובי הופעות והוצאת מוזיקה, זוכי פרס הגראמי וצמד האמנים/מפיקים דה צ'יינסמוקרס The Chainsmokers מניו יורק חושפים את הסינגל החדש שלהם "High" . השיר, שנכתב והופק בשיתוף אלכס (Alex) ודרו ( Drew), פותח תקופה חדשה עבור הלהקה ומתחיל את המסע לקראת אלבומם הרביעי – TCS4.

במקביל הושק הקליפ הרשמי של השיר שעוקב אחר החבורה בגבהים מתריסים כשאנדרו רודף אחרי הבלתי מושג שלו דרך כמה תרחישים סוריאליסטיים, ומציג לראווה עולם שבו האהבה תמיד חולפת.

לדברי הצמד אלכס פל ואנדרו טגארט "השיר מציג את רוח מערכות היחסים של היום, את משך הזמן שמעניקים למישהו שאנחנו אוהבים, והשקרים שאנחנו אומרים לעצמנו להמשיך הלאה לא מאושרים. עם זאת, המילים האפלות ומן הסתם מעוררות מחלוקת זכו להפקה שמרגישה חגיגית כי כולנו יודעים בסופו של יום, אנחנו אף פעם לא מקשיבים לעצות, אנחנו עושים מה שמרגיש הכי טוב עבור עצמנו וממשיכים להגיד לעצמנו שהפעם זה יהיה אחרת”

Why? You only say you love me when you're high

It's like we go through the same shit every night

Oh, why? Oh, why?

You always swear that it's gonna change, but it never does

Why? You'll only say you love me when you're high

It's like we go through the same shit every night

Oh, why? Oh, why?

You always swear that shit's gonna change, but it never does